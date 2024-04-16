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12星座四月下半運勢 水瓶該下定決心、這星座有機會完成大夢想

世界新聞網／輯
四月邁入後半段，每個星座的運勢都不同。（取材自unsplash.com＠Zac Durant）
四月邁入後半段，每個星座的運勢都不同。（取材自unsplash.com＠Zac Durant）

2024年的4月目前已經過去一半，而在剩下的日子裡，每個人又有著不同的運勢。日本網站「ananweb」近來分析，在四月的後半段裡，不同星座有著什麼樣的運勢。

牡羊座

想要獲取新知的慾望會越來越強，多花點時間蒐集資訊吧。

金牛座

這時期會產生許多令人高興的變化，因此不要抗拒改變。

雙子座

能和朋友們一起開心度過的時期。和平常不容易見到的人相處時，應該要好好珍惜。

巨蟹座

包括一般的日常用品在內，好好講究手邊的任何道具。

獅子座

意識到大家對自己都有什麼樣的評價，如果是稱讚的事物，就更積極地去追求。

處女座

像個小學生一樣對任何事情都充滿期待的時期，要好好珍惜這份雀躍感。

天秤座

瞭解自己生為何在此的過程，該好好重視祖先或在地曾經幫助過自己的人。

天蠍座

有機會完成大夢想的時候。如果有想做的事情，務必請放手去做。

射手座

為了提升自我運氣，幫助他人也相當重要。如果能夠為他人做出奉獻，也會間接地幫到自己。

魔羯座

不要太依賴手機或3C產品，相信自己的直覺去行動。

水瓶座

此時正是下定決心的時候，重要事情請在這個月做出決定。

雙魚座

內心感到越來越充實，簡直像是擁有了半個世界一樣。

日本

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