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洛杉磯輕軌車廂「祥獅獻瑞」剪紙設計來自台藝術家洪易

中央社／洛杉磯15日專電
洛杉磯輕軌車廂上使用台灣藝術家洪易的作品，向大洛杉磯地區居民、觀光客宣傳台灣觀光。（中央社）
洛杉磯輕軌車廂上使用台灣藝術家洪易的作品，向大洛杉磯地區居民、觀光客宣傳台灣觀光。（中央社）

台灣交通部觀光署與洛杉磯都會運輸局合作，在洛杉磯輕軌車廂上披掛台灣藝術家洪易以祥獅、興龍為主題的作品，從今天上路一直到10月底宣傳台灣觀光。

觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚、洛杉磯都會運輸局（LA Metro）傳播部門主任Lan-Chi Lam今天在長堤市舉行記者會，宣布輕軌電車E線、A線今天起各有一輛宣傳台灣觀光的車體廣告上路。

洪易在台灣透過視訊說明設計理念。這兩輛車體廣告分別以「祥獅獻瑞」、「生意興龍（隆）」為主題。

「祥獅獻瑞」用剪紙藝術呈現八卦山大佛、台北101、日月潭、媽祖繞境等著名地標及廟會活動；「生意興龍」色彩繽紛，呈現珍珠奶茶、小籠包、牛肉麵、臭豆腐、水果等台灣美食。

林宜錚表示，觀光署與藝術家洪易合作，將台灣的多元文化和特色美食，藉由輕軌車廂廣告，向大洛杉磯地區居民和遊客宣傳台灣觀光，也藉此機會讓大家知道，到台灣旅遊有非常方便的公共運輸。

Lan-Chi Lam表示，這兩輛宣傳台灣觀光的車廂，一輛走A線從長堤（Long Beach）到阿蘇薩（Azusa），一輛走E線從聖塔蒙尼加（Santa Monica）市區到洛杉磯東郊。

她說，車體廣告效益好，從商務專業人士、通勤學生、觀光客到地方居民，能為台灣觀光署創造數百萬人的曝光效益。

洛杉磯輕軌車廂上使用藝術家洪易的作品，向大洛杉磯地區居民、觀光客宣傳台灣觀光。（...
洛杉磯輕軌車廂上使用藝術家洪易的作品，向大洛杉磯地區居民、觀光客宣傳台灣觀光。（中央社）

觀光 洛杉磯 長堤

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