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南韓世越號船難10年 喪子媽媽們靠戲劇克服傷痛

中央社／南韓安山15日綜合外電報導
2014年4月16日，載有476人的世越號客輪在南韓全羅南道珍島郡屏風島以北海域意外進水並沉沒，船上僅172人獲救，295人遇難。(新華社)
2014年4月16日，載有476人的世越號客輪在南韓全羅南道珍島郡屏風島以北海域意外進水並沉沒，船上僅172人獲救，295人遇難。(新華社)

10年前，渡輪「世越號」在南韓西南部外海沉沒，奪走約250名孩子的性命，其中一位喪子的母親這些年來難以走出悲傷和憤怒，選擇在舞台上克服這樣的痛苦。

路透報導，58歲的李美慶女士（Lee Mi-kyung，音譯）在舞台劇中說：「我不會再躲在暗處了，不會再被悲傷擊倒，也不會在絕望中哭泣。」劇中，有7名在世越號悲劇中痛失子女的媽媽們，將她們哀悼歷程呈現出來。

這齣戲是李美慶和其他媽媽們過去8年來表演的第5部作品，而每一部在刻劃世越號悲劇上的角度都不同。

透過這些戲劇作品，她們緬懷哀悼自己的孩子，也再次為死者尋求正義，要求相關人士回答為什麼船長船員逃脫，卻有這麼多孩子被告知留在船艙最終命喪大海。

2014年4月16日，載有476人的世越號在仁川港駛往濟州島途中翻覆，造成多達304人喪命，其中大部分是參與畢業旅行的高中生。

透過電視直播畫面，世越號沉沒的景象震驚南韓上下，人們的憤怒並未隨著時間淡化。

世越號船身曾遭非法改造，且事發當時有超載情況。在未遵守安全規範下，船的速度和重量導致船身翻覆。此外，救難人員抵達現場速度過慢，到了基本上又沒發揮多大作用。

世越號船長事後被判無期徒刑，其他船員也入獄，除此之外沒有更多人為這起悲劇負起責任。這起災難雖然此後一查再查，但喪命學童的媽媽們表示，她們的諸多疑問一直沒有獲得解答。

南韓 台劇

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