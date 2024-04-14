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川普「封口費」案周一開審 會坐牢嗎？3大重點看庭審

記者顏伶如／即時報導
川普與昔日豔星丹尼爾斯的封口費案，15日在紐約市正式開審，這是前總統川普面臨第一場刑事案審理，事關重大，全球觀注。圖為川普上月25日出席法院聽證，試圖延遲開審。(路透)
川普與昔日豔星丹尼爾斯的封口費案，15日在紐約市正式開審，這是前總統川普面臨第一場刑事案審理，事關重大，全球觀注。圖為川普上月25日出席法院聽證，試圖延遲開審。(路透)

前總統川普共計四件刑事起訴案裡，「封口費」案15日首先開審。川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，被曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)提出34項重罪起訴，但川普堅稱清白，強調並沒有婚外情。12名陪審團成員將決定川普是否有罪。

有線電視新聞網(CNN)彙整民眾對這件訴訟的三大問題如下：

川普是否需要每天出庭？

被告必須每天出庭。法庭審判的程序基礎在於，被告必須出面回答與起訴罪名有關的問題，紐約州州法規定開庭時被告必須出庭。不過，少數情況下得以獲准例外。川普可以向法院請假，要求豁免出庭權利，但可能遭到法官駁回。另外，法庭審理期間被告如果出現脫序、搗亂行為，將被法官勒令離開法庭。

川普真的會坐牢嗎？

被定罪的被告必須坐牢。這是最多觀眾與讀者提問的問題，CNN首席司法評論員蘿拉‧寇特斯(Laura Coates)分析，川普起訴罪名如果全數被判有罪，理論上將面臨坐牢十年以上。34項起訴罪名都屬於紐約州的E級重罪(Class E felonies)，是州法當中罪行最輕的重罪，每項罪嫌罪高刑責為四年有期徒刑。不過，紐約州州法對於E級重罪訂有坐牢最高20年的上限。

每項起訴的刑期是要同時執行(concurrently)或連續執行(consecutively)，則由法官定奪。川普遭起訴罪名並不是暴力犯罪，加上川普並無犯罪前科，法官可能考慮允許川普只須坐牢判處最高刑期的某部分時間而已。

另一種可能發展則是，法官完全放棄讓川普坐牢的選項，改以有坐牢可能的緩刑(probation)替代，如果川普未遵守法官訂定的某些規定便有入獄風險。如果法官真的決定把川普送進監獄，特勤局將陷入尷尬處境。美國史上第一次出現卸任元首坐牢，衍生問題將包括如何根據法律予以平等待遇，確保身為前總統的川普人身安全無虞。

如果川普坐牢 還有維安保護嗎？

倘若川普坐牢，特勤局(Secret Service)是否會繼續提供維安，特勤局發言人說：「目前無法答覆問題。」根據美國法律規定，卸任總統與配偶終身獲得特勤局維安保護，除非主動拒絕。

川普 紐約州 暴力犯罪

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