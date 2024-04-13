湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

蘇蕊小時候常被拍到在爸媽身邊一起出門的照片，是外界矚目焦點。（路透資料照片）

出生時是全球矚目焦點的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)唯一的親生女兒蘇蕊（Suri Cruise），周四（18日）就要歡度18歲的生日、正式成年。在此之前，她都一直在母親凱蒂荷姆絲(Katie Holmes)的保護之下，過著低調、自在的生活，但成年後一切都將按照她自己的心意，也要由她為自己的人生負責，外界好奇她到底會不會主動去找疏遠多年的父親，或是選擇像幼年時到處吸引狗仔追逐那般、再次成為公眾焦點？

蘇蕊克魯斯由於身為超級巨星湯姆的唯一親骨肉，才出生就受到外界高度關注，小時候一大堆被爸媽抱在手上或是牽著出門的偷拍照片，讓她成了「全球最知名星寶貝」，可是凱蒂後來與阿湯離婚，把蘇蕊帶去紐約生活，蘇蕊此後和父親見面的機會就變很少，接著阿湯與她連面都不再見，僅維持離婚時談定的支付生活費，和蘇蕊幾乎談不上有任何的關係。

這一點極有可能在蘇蕊成年後，也不會有改變。倘若蘇蕊想要再次跟父親變得親密，必須在信仰上和他一致，但根據「紐約郵報」八卦版報導，蘇蕊大概不會和父親成為教友。她在父母離婚後，一直被母親嚴格的保護，總算能夠遠離外界的高度關注，過自己的日子，她即將可以決定是不是要進入演藝圈、成為公眾人物，回到小時候被狗仔包圍的那種生活。蘇蕊的長相兼具父母特徵，高䠷俏麗，是有吃明星飯的條件，她也有可能先進大學念一陣子再作打算。