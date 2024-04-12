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4星座善良但不容欺負 巨蟹遇霸凌怒反擊、他們不許尊嚴被踐踏

世界新聞網／輯
四星座個性善良，但被欺負時也會挺身而出。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）
四星座個性善良，但被欺負時也會挺身而出。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

有時在學校、職場上會遇到霸凌，《新浪網》整理四大星座「個性善良但不容霸凌」，巨蟹座性格親切，但當他們遭到威脅或傷害，也會毫不猶豫地捍衛自身權益，身邊還會有貴人相助；處女座不容許自己的善良被踐踏，遇到不公不義時會用智慧及勇氣捍衛自身尊嚴。

巨蟹座

巨蟹座的人以家庭為重，他們願意為家人、朋友付出一切，甚至在陌生人面前也毫不吝嗇地展現自己的善意。儘管如此，這也不代表巨蟹座好欺負，當他們感受到威脅或傷害時，他們會毫不猶豫地站出來捍衛自己的權益。幸運的是，巨蟹座身邊總有一些貴人，他們理解巨蟹座的善良，願意在關鍵時刻挺身而出，為他們化解危機。

處女座

處女座個性嚴謹細緻、善良且真誠，他們對待生活和工作都充滿了熱情和責任感，總是盡力去幫助需要幫助的人。然而處女座不容許自己的善良被踐踏，當遇到遇到不公或霸凌時，也會勇敢站出來，用智慧和勇氣捍衛自己的尊嚴。處女座身邊不乏貴人相助，他們會欣賞處女座的才華和品質，困難時刻都願意伸出援手。

天秤座

天秤座以公平、正義為準則，他們善於平衡各方面的關係，追求和諧與美好。他們個性善良而寬容，願意傾聽他人的心聲，給予關愛和支持。當天秤座的人感受到不公義或霸凌時，會立刻站出來維護正義。天秤座身邊有貴人相助，他們懂得天秤座的善良和正義感，願意在他們需要的時候給予支持和幫助。

雙魚座

雙魚座的人溫柔、善良，，他們有著豐富的想像和創造力，總是能夠給予他人溫暖和安慰。雙魚座善解人意，關心他人感受，是真正的朋友和夥伴。不過雙魚座並不軟弱，他們有自己的原則及底線，遇到傷害時，他們會勇敢地捍衛自己的權益，展現堅強的一面。雙魚座身邊有貴人相伴，他們珍惜雙魚座的善良與才華，會在關鍵時刻給予雙魚座幫助。

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