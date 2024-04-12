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旅遊網紅喊三個歐洲城市「可以不用去」 引發網友論戰

世界新聞網／輯
德國柏林。（取材自pexels.com@Niki Nagy）
德國柏林。（取材自pexels.com@Niki Nagy）

22歲的亞裔女性美食和旅遊部落客秀妍（Sooyeun，音譯），近日在TikTok分享自己去年以背包客形式在歐洲的旅遊經驗，指包括德國柏林等三個歐洲城市可以不用排進旅程，她的評論引發網友怒火，在留言區為馬德里和柏林辯護，認為秀妍根本不了解那兩個城市。

秀妍去年獨自以背包客形式到歐洲17個城市旅遊，她近日在TikTok短片指有三個城市讓她失望，可以不用放進旅遊清單，分別為西班牙的馬德里、義大利西西里島的卡塔尼亞和德國柏林。

@soos.foods

if i could redo my trip, here’s why i would probably skip these places 🤔 #europetrip #europeansummer #placestovisit #europetravel #madrid #catania #berlin #traveltips

♬ never be yours by kali uchis - Kali Uchis Fan Page ❦

秀妍表示，馬德里除了欣賞皇宮和博物館外沒其他事情可做，不如去巴塞隆納，若再去一次西班牙，她會在巴塞隆納停留更久；卡塔尼亞則是讓她感到不安全，當地人盯著她看的眼光讓她很不舒服。最後是柏林，她說柏林的咖啡館、店面和道路讓她印象深刻，她很樂意住在那，但太多歷史博物館讓她有些疲乏，食物大多是國際性，道地食物的選擇不多。

秀妍的影片引發網友批評，在她影片的留言區為自己喜愛的城市辯護，其中以柏林引發最多討論。一名網友說若秀妍不喜歡柏林，表示她根本不知道哪裡可以去，也有人說柏林不只有歷史博物館，秀妍也回覆網友，表示她知道柏林有很棒的夜生活，但她因為安全疑慮所以沒有在晚上去酒吧。

也有人為馬德里辯護，認為根本不輸給巴塞隆納，還有網友打趣說，看到秀妍把馬德里和柏林列為可略過的旅遊城市，讓他立刻將卡塔尼亞放進自己去歐洲的必去城市清單中。

西班牙馬德里。（取材自pexels.com@Abhishek Verma）
西班牙馬德里。（取材自pexels.com@Abhishek Verma）
義大利卡塔尼亞。（取材自pexels.com@Efrem Efre）
義大利卡塔尼亞。（取材自pexels.com@Efrem Efre）

博物館 德國 TikTok

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