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逾萬隻小企鵝從15公尺高冰崖上跳水 震撼畫面曝光

編譯徐榆涵／即時報導

企鵝不會飛，但卻無所畏懼。一名攝影師在南極拍到成群結隊的小企鵝勇敢從15公尺高（約5層樓高）懸崖上一躍而下，第一次下水在冰冷的南極海域游泳。

屢獲殊榮的「國家地理」頻道電影攝影師格雷戈里（Bertie Gregory）在南極半島上耐著低溫長達兩個月，追蹤了逾萬隻國王企鵝動向，並用鏡頭捕捉牠們前所未見的行為。

格雷戈里說，「當牠們第一次游泳時，還羽翼未豐。通常會從1或2英尺（約30或60公分）高的海冰往下跳，但這群小企鵝卻結隊移動至另一個地方。」

有攝影師在南極拍到成群結隊的小企鵝勇敢從15公尺高（約5層樓高）懸崖上一躍而下。...
有攝影師在南極拍到成群結隊的小企鵝勇敢從15公尺高（約5層樓高）懸崖上一躍而下。（取材自YouTube）

他接著說，「於是我派出無人機，跟上前看看發生了什麼，然後發現牠們擠在50英尺（約15公尺）高的巨大冰崖邊。牠們開始一個接一個地從這座冰崖上跳下來，第一次在南冰洋游泳。」

國家地理頻道發布的影片顯示，數百隻小企鵝列隊，搖頭晃腦地走向令人深畏的懸崖邊。

後面成群的小企鵝們也有樣學樣，跟著往水裡跳。（取材自YouTube）
後面成群的小企鵝們也有樣學樣，跟著往水裡跳。（取材自YouTube）

當牠們猶豫地一寸寸靠近崖邊時，一隻帶頭的小企鵝突然一躍而下，無助地拍動翅膀後，最終落水並濺起水花，幾秒鐘後可見牠安全地悠游水中。

此後，後面成群的小企鵝們也有樣學樣，跟著往水裡跳，畫面相當震撼。

格雷戈里說表示，令他感到震驚的是，「牠們不僅活了下來，浮出水面時似乎在說『我會游泳了！』，這是牠們生平第一次游泳。」

帶頭小企鵝大膽往水裡跳，無助地拍動幾下翅膀後，成功落水並濺起水花。（取材自You...
帶頭小企鵝大膽往水裡跳，無助地拍動幾下翅膀後，成功落水並濺起水花。（取材自YouTube）

格雷戈里捕捉到的精彩畫面首度曝光小企鵝從懸崖上跳水的模樣，而此畫面也將收錄在國家地理頻道艾美獎得獎系列節目的「企鵝之謎」中，將於2025年的世界地球日（4月22日）首播。

艾美獎 低溫

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