盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

濾泡型淋巴瘤的症狀與女性更年期相似，不要搞混。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

40歲加拿大 女子蘇茜特‧伊莎貝爾(Susete Isabel)因為盜汗而輾轉反側，夜不成眠，白天疲憊不堪，她以為自己是停經期早來了，後來突然暴瘦、小腹腫大，最後在肋骨刺痛4天之後，她被送到急診室，才發現自己已到淋巴癌第四期；淋巴癌會導致荷爾蒙變化，與停經期相同，女性容易誤會，錯失寶貴救治時間。

每日郵報(Daily Mail)報導，盜汗及疲倦的確是女性40到55歲停經，兩種廣為認知的荷爾蒙變化。伊莎貝爾自2023年9月起開始出現該症狀，此外她一切健康。所以她強忍著。

結果不止盜汗而已。伊莎貝爾另注意到自己體重突然下降，小腹突然腫大。她以為小腹腫大是喝酒的關係，而體重變輕是因為工作過量。

之後她因肋骨以下劇痛忍了四天，被送往急診室，才診出自己已是淋巴癌第四期且癌細胞 已擴散全身。

診斷之後，伊莎貝爾才了解自己鼠蹊部、頸部及腋窩的刺痛，事實上是癌細胞在傷害她淋巴結的症狀。

現在伊莎貝爾在自己Instagram呼籲20萬粉絲，別輕忽哪怕是輕微的症狀，「別忽視身體正試著告訴妳發生什麼事。麻煩來了，妳別無選擇，必須花時間面對」。

人體對抗疾病的網絡由脾臟、骨髓、淋巴結及胸腺組成。淋巴癌發作於淋巴結。可以出現在身體各處，但通常初期症狀是環頸部淋巴結腫大。

妙佑診所(Mayo Clinic)指出，其他症候包括小腹疼痛或腫大、胸痛、咳嗽、呼吸困難、持續疲勞、發燒、盜汗及不明的體重流失。在伊莎貝爾的案例，全身掃描指出她的脾臟、淋巴結已腫大。

伊莎貝爾經診出罹患濾泡型淋巴癌(follicular lymphoma)，屬非何杰金氏淋巴瘤(NHL )，源自B淋巴細胞(B-lymphocyte)這種白血球細胞，通常這種細胞負責造出抗體，對抗疾病。

「淋巴癌研究基金會」(Lymphoma Research Foundation)指出，濾泡型淋巴癌通常不被視為可以醫治，而是歸類為較像慢性病；罹患這型淋巴癌，病人還可以活很多年。

伊莎貝爾經歷過六輪的化療，最後療程在3月1日結束；正在等候最新掃描結果；2月掃描顯示85%的癌細胞已消失。她目前的心境是享受當下，「畢竟明天沒人曉得」。