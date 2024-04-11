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黃子佼前世待在餓鬼道 命理師指他今世情慾特別大

記者林怡秀／即時報導
黃子佼。（本報資料照片）
黃子佼。（本報資料照片）

藝人黃子佼被爆出收藏未成年少女影片，撼動台灣社會，17LIVE命理主播兔寶小仙姑表示，黃子佼前世待在修羅道與餓鬼道，因此這輩子較會從事藝人或跟藝術家相關的工作，而個性受前世業力影響，情慾大也容易被情慾綁架，加上今年流年可能不佳，所以爆出這些風波也不意外。

在17LIVE開播有4年時間的命理直播主兔寶小仙姑，精通八字五行與奇門遁甲，兔寶小仙姑點出，有些人常遇到性騷擾，或碰到渣男、爛桃花，其實從八字便可以看出端倪：如果女生命格出現七殺，就要當心，不僅容易遇到爛桃花，甚至這類型的女生也容易為了另一半，付出一切，甚至甘願幫對方坐牢；而七殺若出現在年柱，年幼時也會容易遇到騷擾，且騷擾對象多是老年人。

兔寶小仙姑說，命盤出現七殺的女生也不用過於擔心，可以透過外力來化解，像是斬小人，或是用奇門遁甲之術。她建議找大廟，或正規的命理老師處理。兔寶小仙姑補充，她都用煙供方式來斬小人，但效期約三週到一個月，所以可以月月做。另外，可用奇門遁甲之術，像是透過外在飾品佩戴在身上，來改變身體的磁場，由於是對應到命盤來改變身體磁場，所以效果更顯著也維持更久。

命理直播主兔寶小仙姑，精通八字五行與奇門遁甲。（圖／17LIVE提供）
命理直播主兔寶小仙姑，精通八字五行與奇門遁甲。（圖／17LIVE提供）

黃子佼 性騷擾

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