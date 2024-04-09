腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者阿芳索建議，多吃天然食品，少吃加工食品，有助於降低罹癌風險。示意圖。（取材自pexels.com@Anna Tukhfatullina Food Photographer/Stylist）

飲食與心臟健康大有關係，良好的飲食習慣也能降低罹患癌症 的風險。腫瘤外科醫生羅莉‧阿芳索(Lori A. Alfonse)公開自己晚餐內容，她表示自己遵循父母傳給她的原則，菜色要由「屠宰或種植」而取得，也如此推薦給病人。

雖說人類無法完全控制自己的健康，但有五分之二癌症其實是人可以自己控制的，飲食也在其中。阿芳索醫生表示，自己固定會吃的晚餐菜色有嫩煎的扇貝或鮭魚、綠色果菜沙拉搭自製醬料，醬料用醋、油及低鈉鹽，還有一小塊用酸奶油烤的馬鈴薯。

阿芳索表示，屠宰取得指的是牛肉、雞肉、魚肉或豬肉，種植取得指的是蔬菜、水果，這些都可以吃。

扇貝及鮭魚都富含奧米茄三脂肪酸(omega-3 fatty acids)。科學研究指出，飲食中有奧米茄三脂肪酸可以預防慢性發炎，而降低罹癌的風險。扇貝及鮭魚也都有鎂元素，又是一個與預防癌症相關的營養素。

至於綠色果菜沙拉列因富含纖維素，與降低某些型癌症，有強烈關聯。而多吃蔬菜、水果及全穀類的飲食，因為這些食品滿是植化素(phytochemicals)，可以減緩癌細胞 生長、預防受損細胞複製，而有降低罹癌風險的功效。

而烤馬鈴薯，或許有人認為澱粉不宜攝取太多，但洋芋其實也健康、營養素很多，是碳水化合物、纖維素、鉀與鐵的來源。

「由屠宰或種植」而取得的這條原則，讓很多種類不同的食物可以登上餐桌，如全穀類、豆類、豆莢類、肉類。要避開加工超多的食品，加工食品滿是難以言喻的成分，遑論其來源。科學研究指出，飲食吃太多加工食品，與罹患某些癌症，有直接關聯，例如大腸直腸癌、前列腺癌及乳癌。

除了把超加工食品減到最少以外，阿芳索也建議，要預防癌症以攝食蛋白質為首，她建議人們增加蛋白質攝取量質。她知道大眾很愛義大利 麵，有些人簡直無法想像沒有它怎麼過活，但她建議分量減半，增加雞肉或海鮮；此外，她建議替代品如雞豆、紅扁豆類的義大利麵。要吃餅乾或椒鹽脆餅，不妨加些起士。

這類吃法可減少肥胖症的風險，而肥胖症本就是很多種癌症的風險因子。有肥胖症的人，會增加得到13種不同癌症的風險，合計起來占全美每年診出癌症的四成。