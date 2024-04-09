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台美日接連地震是巧合？學者盤點百年周期地震要注意

記者周湘芸／台北即時報導
台灣花蓮發生規模7.2強震，至今已有782起餘震。（本報資料照片）
台灣花蓮發生規模7.2強震，至今已有782起餘震。（本報資料照片）

4月3日花蓮發生規模7.2強震，至今已有782起餘震，美國、日本近期也接連發生顯著有感地震，外界擔心全球進入地震活躍期。學者表示，近期這幾起地震完全沒有關聯，但台灣已經進入地震活躍期，最需留意的就是花蓮外海的海溝型地震及嘉義的梅山斷層；另外，日本1923年東京規模8地震及「南海海槽地震」，同樣也都進入百年周期。

近期除了台灣地震不斷，新澤西州（State of New Jersey）也發生240年來最強烈的規模4.8地震；日本大隅半島東方外海昨也發生規模5.2地震。全球地震四起，也讓民眾認為日趨頻繁。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，台灣、美國及日本接連三起地震距離太遠，沒有關聯，地球本來就有個世界地震網，各地有好多地震在發生都很正常。但相較於全球，台灣已經進入地震活躍期，確實比較頻繁。

李錫堤指出，從過去3、400年資料來看，上半個世紀有60年活躍期，下半個世紀就有40年平靜期，不會發生規模6.5以上地震，但台灣現在已經進入活躍期，其中已進入百年周期就包括花蓮外海的海溝型地震，及嘉義的梅山斷層，兩者一旦發生恐都會造成嚴重災情。

至於鄰近的日本，李錫堤表示，目前日本較關注的一處為1923年在東京曾發生的規模8地震，成因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊，已進入百年周期；另一起則為同樣進入百年周期的「南海海槽地震」，該處鄰近人口密集區，一旦發生恐會造成比三一一地震更嚴重的危害。

他也說，儘管日本海溝型地震一定會引起海嘯，造成多處災害，但對台灣不太有影響，因為海嘯抵達台灣前會先接連被兩座島弧擋一波，加上台灣東海岸為陡峭山壁形成一堵牆，因此影響不大。

地震 日本 新澤西州

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