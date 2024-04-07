財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？
美國財政部長葉倫4日搭機抵達廣州，展開她為期六天的訪華行程。葉倫是今年第一位訪問中國的拜登政府高層，外界關注她將與北京討論哪些議題。但葉倫4日下機時，斜背著包包，手上又拎著一個包包的「大媽」模樣，卻更引起中國網友的興趣。
對於葉倫輕裝簡從飛抵廣州，有中國網友稱，「美國財長，自己背著個包和普通中國農村老太太進城差不多，沒有前呼後擁，為國家也算盡責了，不管怎麼樣為她點個讚！」
還有人表示，「這幅畫面最真實的反映了美國官員務實親民的優秀品質」；「耶倫（台灣譯為「葉倫」）自己拿手提包、背斜挎包，完全沒有財政部長的架子」；「在我們這裡就是鄉長下鄉也得有拎包的」。
針對大批網友讚許葉倫「大媽」的親民模樣，也有人因此指稱，「 耶倫走下專機時斜挎一個包，手提一個包，這是精心設計的一場真人秀，想塑造一個鄰家大媽的平民形象，卻迷惑了一幫跪族。」
連環球時報前總編輯胡錫進6日也在個人微信公眾號發表一篇文章，題為：「耶倫在廣州自己拎倆包，是不是『故意』的？」胡錫進表示，葉倫像個進城大媽模樣，引起很多網友興趣。有人說，她樸素，值得中國官員們學習，也有質疑她在做宣傳，而且達到不錯的效果。「一打開手機就看到類似評論，我覺得自己也有必要說兩句了。」
胡錫進稱，首先，葉倫似乎就是這種風格，但這絕非美國高官出遠門訪問的通常樣子，「西方成功女高官如果拿的話，會是個小手包，其中不乏香奈兒、愛馬仕那樣的名牌」；「西方國家的男高官自己『扛行李』也很罕見，其他國家也是一樣」。
他強調，葉倫「左挎右掮」絕非美國官場的普遍標籤。西方一些高官並非職業官員，很多上任前是教授、研究員，如葉倫之前就是哈佛大學教授，他們有人會有些個性化的習慣做法，帶到任職後的公共場所，但這與他們是否「親民」，是否誠摯為百姓服務並不相關。
胡錫進稱，全世界的官員大概都會在某個場合，尤其是私人場合自己拎包，自己打雨傘，「如果沒有安全管理的限制，時間也允許，相信大多數官員還願意在到訪城市進有特色的小餐館吃碗面，在自己城市裡與親人不受打擾地逛逛街」。
胡錫進並指出，「進入互聯網時代後，多把自己作為普通人的一面示人，多拉近與老百姓的距離，這將有利於官員自身的形象，進而幫助其履職。所以，到了今天，樸素實為官場最大的名牌，它絕對是『錦上添花』的東西。」
不過這篇文章目前已從胡錫進個人微信公眾號刪除。
美國前駐北京大使駱家輝2011年8月前往北京赴任時背著背包在西雅圖機場的星巴克買咖啡的照片被傳到微博後，也曾在在中國網上引發廣泛討論。
《北京日報》微博官方帳號當時還曾轉發一篇文章：「美國駐華大使駱家輝喝咖啡、坐經濟艙是包裝成『平民』的作秀行為」，並提出「請駱家輝公布財產」的要求。
上一則
4月7日星座運勢 金牛遠離塵囂 獅子咖啡飄香
下一則
FB留言