財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？

葉倫側背著一個包包，右手還提著一個包包，被胡錫進形容「像個進城的大媽」。(歐新社)

美國財政部長葉倫 4日搭機抵達廣州，展開她為期六天的訪華行程。葉倫是今年第一位訪問中國的拜登政府高層，外界關注她將與北京討論哪些議題。但葉倫4日下機時，斜背著包包，手上又拎著一個包包的「大媽」模樣，卻更引起中國網友的興趣。

對於葉倫輕裝簡從飛抵廣州，有中國網友稱，「美國財長，自己背著個包和普通中國農村老太太進城差不多，沒有前呼後擁，為國家也算盡責了，不管怎麼樣為她點個讚！」

還有人表示，「這幅畫面最真實的反映了美國官員務實親民的優秀品質」；「耶倫（台灣譯為「葉倫」）自己拿手提包、背斜挎包，完全沒有財政部長的架子」；「在我們這裡就是鄉長下鄉也得有拎包的」。

針對大批網友讚許葉倫「大媽」的親民模樣，也有人因此指稱，「 耶倫走下專機時斜挎一個包，手提一個包，這是精心設計的一場真人秀，想塑造一個鄰家大媽的平民形象，卻迷惑了一幫跪族。」

連環球時報前總編輯胡錫進6日也在個人微信 公眾號發表一篇文章，題為：「耶倫在廣州自己拎倆包，是不是『故意』的？」胡錫進表示，葉倫像個進城大媽模樣，引起很多網友興趣。有人說，她樸素，值得中國官員們學習，也有質疑她在做宣傳，而且達到不錯的效果。「一打開手機就看到類似評論，我覺得自己也有必要說兩句了。」

胡錫進稱，首先，葉倫似乎就是這種風格，但這絕非美國高官出遠門訪問的通常樣子，「西方成功女高官如果拿的話，會是個小手包，其中不乏香奈兒、愛馬仕那樣的名牌」；「西方國家的男高官自己『扛行李』也很罕見，其他國家也是一樣」。

他強調，葉倫「左挎右掮」絕非美國官場的普遍標籤。西方一些高官並非職業官員，很多上任前是教授、研究員，如葉倫之前就是哈佛大學教授，他們有人會有些個性化的習慣做法，帶到任職後的公共場所，但這與他們是否「親民」，是否誠摯為百姓服務並不相關。

胡錫進稱，全世界的官員大概都會在某個場合，尤其是私人場合自己拎包，自己打雨傘，「如果沒有安全管理的限制，時間也允許，相信大多數官員還願意在到訪城市進有特色的小餐館吃碗面，在自己城市裡與親人不受打擾地逛逛街」。

胡錫進並指出，「進入互聯網時代後，多把自己作為普通人的一面示人，多拉近與老百姓的距離，這將有利於官員自身的形象，進而幫助其履職。所以，到了今天，樸素實為官場最大的名牌，它絕對是『錦上添花』的東西。」

不過這篇文章目前已從胡錫進個人微信公眾號刪除。

美國前駐北京大使駱家輝2011年8月前往北京赴任時背著背包在西雅圖機場的星巴克買咖啡 的照片被傳到微博後，也曾在在中國網上引發廣泛討論。