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拍床戲喜歡脫光？好萊塢男神堅持「要做不要穿內褲」

記者蘇詠智／即時報導
傑克葛倫霍（右）和安海瑟薇在床戲中脫光，他認為身上不能穿內衣褲、不可有所保留。(取材自IMDb)
傑克葛倫霍（右）和安海瑟薇在床戲中脫光，他認為身上不能穿內衣褲、不可有所保留。(取材自IMDb)

對於影視節目中的激情場面，不少演員要不就找替身，要不就自己上場但對尺度上討價還價再三，甚至能夠穿衣服「做」就不要脫。然而曾經是帥氣偶像、入圍奧斯卡獎的男神傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal），卻表示如果要透過床戲來呈現角色之間的愛情關係，他喜歡脫光、不要穿內褲，因為這樣才能說服大家男女主角對彼此真的有愛。

傑克葛倫霍最近主演的新片「威龍殺陣」(Road House)是重拍已故男神派屈克史威茲(Patrick Swayze)的同名舊片，一在亞馬遜Prime Video上架就締造極突出的收看成績，開出大紅盤。他過去不乏有演出床戲的經驗，尤其跟安海瑟薇(Anne Hathaway)先是在李安執導的「斷背山」（Brokeback Mountain）演夫妻、有親密激情戲，之後在「愛情藥不藥」(Love and Other Drugs)雖然身分只是情侶，床戲更多更火辣，兩人都脫得精光。

對此，傑克的解釋是，既然片中男女主角相愛才會發生肉體上的親密關係，在拍攝時還忸怩、要穿內衣褲等等，觀眾如何能相信他們兩個連彼此袒裎相見都不願意，卻是真心的在相愛？他真的試著說服自己過，卻沒辦法過這一關，好在安海瑟薇跟他都可以為了戲放很開，拍攝過程中並沒有害羞或尷尬，而是完全進入角色的狀態。

歐美演員向來表演尺度就被認為比亞洲要寬廣，相較於亞洲演員有些人還是放不開，歐美演員是這樣來看裸露與床戲，或許會帶來新的啟發。

傑克葛倫霍為「威龍殺陣」練出威猛體格，開出收視大紅盤。(取材自IMDb)
傑克葛倫霍為「威龍殺陣」練出威猛體格，開出收視大紅盤。(取材自IMDb)
傑克葛倫霍對於演出的尺度有獨到想法。（路透資料照片）
傑克葛倫霍對於演出的尺度有獨到想法。（路透資料照片）

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