蘇州「數字建築」火了 業餘攝影師透過衛星地圖挑出1到9

數字建築1-9合影。（取材自現代快報）

中國蘇州一名90後業餘攝影師，用無人機拍攝了一組建築照片，從高空鳥瞰形似阿拉伯數字1至9，精采照片在社群紅了。

現代快報報導，一篇名為《俯瞰城市 我用無人機找到了蘇州的數字建築》的帖子走紅網絡，

這組照片的拍攝者高志欣是個「90後」，他並非職業攝影師或專業無人機操控員，而是蘇州市立醫院東區的一名醫務人員。

「2019年時我開始接觸專業相機，初衷是想將美轉化為視覺作品，通過鏡頭記錄下那些獨特的瞬間。」高志欣說，儘管自己工作較忙，但可能是拍攝時鑽研用心的緣故，相關作品得到了業界一定認可。

數字建築1-9合影。（取材自現代快報）

談及「蘇州數字建築」這一作品的創意靈感時，高志欣坦言，這是一個美麗的巧合。「我其實一直對拍攝城市建築有著濃厚的興趣，去年10月，我偶然發現蘇州國際博覽中心從高空俯瞰非常像阿拉伯數字7，於是我受到啟發，心想蘇州是不是還有類似的數字建築。」

蘇州是一座擁有1200多萬人口的特大城市，擁有無數建築。高志欣堅信，只要用心，自己就一定能找齊「1-9」，於是開始透過衛星地圖進行尋找。

高志欣拍攝的這組數字「1-9」分別是蘇州市知識產權行政執法支隊、蘇州國際科技園、文萃人才公寓、蘇州衛生職業技術學院、蘇州國際科技園、文萃人才公寓、蘇州博覽中心、蘇州大學東校區圖書館 、蘇州淺深酒店。（註：蘇州國際科技園、文萃人才公寓分別有兩處數字建築）

為了拍出這組數字建築，高志欣付出了不少心血。「相比於最後按下快門的一瞬，前期篩選和現場踩點更消耗精力。」高志欣先是用了幾天時間，透過衛星地圖初步挑選了十餘處較為合適的建築。「因為很多建築的形狀並不規則，需要找最容易看出數字形狀的角度。」

然而由於衛星地圖的滯後性，這十餘處點位在實際操作時，並非都能達到理想的拍攝效果。高志欣介紹，有些地點的建築被樹木遮擋了，有些地點的建築太小或太大，很難拍出清晰的數字形狀，有些則是因為客觀原因無人機無法飛抵合適位置進行拍攝。為此他不得不放棄一些備選地點，重新尋找新的地點。

高志欣先後去了13個地點，現場測試、規畫拍攝機位，確定下最終的9個「視覺上最立體」的數字建築。隨後挑選天氣好、光照效果好的時候前去拍攝，前後持續了十天左右。「我會在拍攝的前一天密切關注天氣，規畫好次日的拍攝計畫，下班後立即出發還能趕上落日的光線，到現場後則抓緊時間進行拍攝。」

自從接觸攝影以來，高志欣便長時間將鏡頭瞄準了蘇州。「這組數字建築，只是我這幾年拍下蘇州城市風光中的一小部分，蘇州還有很多美麗建築，值得用相機、無人機航拍來記錄和分享。」