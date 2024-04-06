我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日全食經濟來了：飯店預訂一空、露營地爆滿、租車被搶光

紐約曼哈頓將收堵車費 上西區變通勤族「公共停車場」

蘇州「數字建築」火了 業餘攝影師透過衛星地圖挑出1到9

世界新聞網／輯
數字建築1-9合影。（取材自現代快報）
數字建築1-9合影。（取材自現代快報）

中國蘇州一名90後業餘攝影師，用無人機拍攝了一組建築照片，從高空鳥瞰形似阿拉伯數字1至9，精采照片在社群紅了。

現代快報報導，一篇名為《俯瞰城市　我用無人機找到了蘇州的數字建築》的帖子走紅網絡，

這組照片的拍攝者高志欣是個「90後」，他並非職業攝影師或專業無人機操控員，而是蘇州市立醫院東區的一名醫務人員。

「2019年時我開始接觸專業相機，初衷是想將美轉化為視覺作品，通過鏡頭記錄下那些獨特的瞬間。」高志欣說，儘管自己工作較忙，但可能是拍攝時鑽研用心的緣故，相關作品得到了業界一定認可。

數字建築1-9合影。（取材自現代快報）
數字建築1-9合影。（取材自現代快報）

談及「蘇州數字建築」這一作品的創意靈感時，高志欣坦言，這是一個美麗的巧合。「我其實一直對拍攝城市建築有著濃厚的興趣，去年10月，我偶然發現蘇州國際博覽中心從高空俯瞰非常像阿拉伯數字7，於是我受到啟發，心想蘇州是不是還有類似的數字建築。」

蘇州是一座擁有1200多萬人口的特大城市，擁有無數建築。高志欣堅信，只要用心，自己就一定能找齊「1-9」，於是開始透過衛星地圖進行尋找。

高志欣拍攝的這組數字「1-9」分別是蘇州市知識產權行政執法支隊、蘇州國際科技園、文萃人才公寓、蘇州衛生職業技術學院、蘇州國際科技園、文萃人才公寓、蘇州博覽中心、蘇州大學東校區圖書館、蘇州淺深酒店。（註：蘇州國際科技園、文萃人才公寓分別有兩處數字建築）

為了拍出這組數字建築，高志欣付出了不少心血。「相比於最後按下快門的一瞬，前期篩選和現場踩點更消耗精力。」高志欣先是用了幾天時間，透過衛星地圖初步挑選了十餘處較為合適的建築。「因為很多建築的形狀並不規則，需要找最容易看出數字形狀的角度。」

然而由於衛星地圖的滯後性，這十餘處點位在實際操作時，並非都能達到理想的拍攝效果。高志欣介紹，有些地點的建築被樹木遮擋了，有些地點的建築太小或太大，很難拍出清晰的數字形狀，有些則是因為客觀原因無人機無法飛抵合適位置進行拍攝。為此他不得不放棄一些備選地點，重新尋找新的地點。

高志欣先後去了13個地點，現場測試、規畫拍攝機位，確定下最終的9個「視覺上最立體」的數字建築。隨後挑選天氣好、光照效果好的時候前去拍攝，前後持續了十天左右。「我會在拍攝的前一天密切關注天氣，規畫好次日的拍攝計畫，下班後立即出發還能趕上落日的光線，到現場後則抓緊時間進行拍攝。」

自從接觸攝影以來，高志欣便長時間將鏡頭瞄準了蘇州。「這組數字建築，只是我這幾年拍下蘇州城市風光中的一小部分，蘇州還有很多美麗建築，值得用相機、無人機航拍來記錄和分享。」

圖書館

上一則

寶潔「洗衣膠囊」包裝有缺陷 恐讓幼兒誤食 召回820萬包

延伸閱讀

人形蜈蚣？健身怪招「鱷魚爬」號稱有益腰椎 醫警告特定族群別做

人形蜈蚣？健身怪招「鱷魚爬」號稱有益腰椎 醫警告特定族群別做
香港維多利亞港月月辦煙火秀 首秀搭「五一」假期登場

香港維多利亞港月月辦煙火秀 首秀搭「五一」假期登場
俄軍稱擊落53架烏克蘭無人機 44架鎖定侵烏總部地區

俄軍稱擊落53架烏克蘭無人機 44架鎖定侵烏總部地區
中國力推無人機等「低空經濟」 明年規模料達1.5兆

中國力推無人機等「低空經濟」 明年規模料達1.5兆

熱門新聞

美國空姐雪兒（Cher）分享，根據她多年飛行經驗，能從乘客穿的「鞋子」，看出對方是哪種類型的人。示意圖。（取材自pexels.com@PNW Production）

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

2024-04-01 20:15
四生肖四月中後，會感覺到工作逐漸得心應手，也就是2024年運勢否極泰來的時候。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

2024-04-05 07:00
實現美國夢的成本愈來愈貴，除了家庭、子女，擁有滿意的房產也愈來愈難。（歐新社）

美國夢愈來愈貴 一生要花345萬元…遠超過全美平均收入

2024-03-31 20:52
黛娜老師在TikTok傳授簡單藏木馬的技巧，就可以抓到學生是否用AI寫作業。學生示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

加拿大師出題中藏「特洛伊木馬」 揪出AI作弊學生

2024-04-04 20:45
英國王室內部人士爆料國王查理三世罹患胰臟癌，僅存2年壽命，白金漢宮正加緊安排喪禮計畫「梅奈橋行動」，不過該消息並未獲得證實。（美聯社）

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

2024-03-31 00:16
李安曾經兩度獲得奧斯卡最佳導演獎。（路透資料照片）

李安終於願意說了「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片有這些內幕

2024-03-31 01:24

超人氣

更多 >
不是燒餅油條 「澱粉＋澱粉」最頂美食是它

不是燒餅油條 「澱粉＋澱粉」最頂美食是它
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
99美分店停業 甩賣湧人潮 華人遺憾少了「購物天堂」

99美分店停業 甩賣湧人潮 華人遺憾少了「購物天堂」
221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴
妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」