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買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

編譯潘勛／即時報導
知名速食連鎖店「Subway」。示意圖，非新聞事件圖。（路透）
知名速食連鎖店「Subway」。示意圖，非新聞事件圖。（路透）

一名俄亥俄州社工蕾提西雅‧畢夏普(Letitia Bishop)1月5日在知名速食連鎖店「Subway」刷卡買了三個三明治，不料其中一個竟然標價1010元，總款項花了她1021.5元，為此她四處交涉，最後業者願以現金還她錢，但因為這兩個多月來她的帳戶被銀行鎖住，無法支付這兩個月來累積的帳單，她表示自己目前真是心力交瘁，用度捉襟見肘。

根據蕾提西雅出示給俄州哥倫布市地方台WSYX「站在您這一邊」(On Your Side)節目的帳單，她總共買了三個三明治，但其中一個要價1010元。她當時用銀行卡付款，一時沒發現出錯得這麼離譜。

等到她發現有異，就把三明治退到「溫徹斯特派克」(Winchester Pike)一家「索恩頓斯」(Thorntons)加油站附設的「Subway」分店，她獲建議去問「Subway」的總部客服。蕾提西雅表示，自己運氣不好，沒接觸到「活人」，只好再回地方店家，卻發現店家「暫時關閉」，於是她只好去向電視台求助，索回這筆奇怪的三明治費用。

她向電視台表示，自己絕不可能買一個那麼貴的三明治，尤其是在「Subway」這種連鎖店，「除非它是用金子包的」。

她由電視台取得建議，於是向康乃狄克州克倫威爾的改善商業局提起訴訟；「Subway」是信譽企業，必須回應他們收到的客訴。

「Subway」這家速食巨擘終於有所回應，派三人與蕾提西雅交涉，最後由加油站取了一大疊現鈔還她，一共耗時兩個月才解決。

事情看似完美解決？並沒有。蕾提西雅表示，自己想把現金存進當地杭亭頓銀行(Huntington Bank)地區分行，卻發現她的款項全被扣住了，意味她無法立即支付這兩個月抗爭期間，自己累積起來的已到期帳單。

蕾提西雅抱怨，自己已經心力交瘁，無力再去處理了。

使用銀行卡碰到索費錯誤如蕾提西雅的案件，對個人財務有巨大負面影響，可能無法給付對時限很敏感的債務如信用卡費、房貸車貸，結果導致高額利息以及遲繳手續費。蕾提西雅碰到的就是這種狀況。當時她得被迫挑出哪些帳單優先給付，還得奮力取回被「敲詐」的三明治費用。她回想起那兩個月過得很辛苦，「犧牲很大」。

俄亥俄州 加油站 康乃狄克州

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