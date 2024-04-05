花蓮強震賑災募得逾3千萬元 捐款專戶看這裡

花蓮3日發生規模7.2強震，行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會，4日公布捐款帳號，接受外界捐款，截至23時59分，不到12小時共募得3千萬餘元。（本報資料照片）

花蓮近海3日發生規模7.2強震，至今餘震4百多起，截至今日已造成10死、1106傷、705人受困。行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會，4日公布捐款帳號，接受外界捐款，截至23時59分，不到12小時共募得3千萬餘元；募款期間為今年4月4日至5月3日止，為期一個月，民眾可透過匯款、線上募資、LinePay等款到捐款。

賑災基金會指出，0403花蓮震災募款專案自4日開辦、晚間七點挖貝、LINE Pay線上捐款平台開放後，民眾愛心迅速湧入，截至4月4日23時59分，收到愛心款項合計3293萬元（約102萬美元）。

欲以匯款方式捐款的民眾，可循下列帳號匯入，時間至5月3日凌晨；另因線上平台須於勸募期間結束前保留金流作業時間，將提前關帳，挖貝集資平台收款僅到113年4月30 日，LINE Pay收款至5月2日，民眾如欲利用上述兩種平台捐款請注意時間。

花蓮縣災害應變中心統計至昨晚7時，原失聯者共有印度籍1人、加拿大籍1人、持澳洲護照的新加坡籍2人、台籍11人，共15人失聯，不過昨晚10時30分左右，警方在秀林鄉天祥地區獲悉蔡姓男子一家8人（5大3小）失聯待尋，目前失聯者增加至23人。

民眾可利用以下管道進行捐款：

一、匯款

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行長春分行（005）

銀行帳號：102-005-19895-7

二、線上捐款平台，於4月4日晚間7時開放，皆免相關手續費，捐款全額用於本次賑助事宜

(一) 集資平台

https://wabay.tw/projects/0403twhl_earthquake?locale=zh-TW，可選用線上信用卡 捐款或取得超商 付款等多元支付管道，如使用超商付款時，將另行支付給超商代收手續費 30元。

(二) LinePay：進入 LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「0403 花蓮震災募款專案」進行捐款，用戶可選擇以綁定之銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款。

三、若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊如下：

(一) SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

(二) NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」

(三) BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

(四) ADDRESS：「NO.156 CHANGCHUEN、ROAD.TAIPEI 104 TAIWAN」。

民眾若有相關疑問，可於4月6日上午7時後撥打電話洽詢，代表號：(02)7751-6306。亦可洽本部 1957 免付費福利諮詢專線詢問。