黃仁勳躍居全球最賺錢10大富豪 僅輸查克柏格、貝佐斯

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。(路透)

「富比世 」（Forbes）2日公布2024年全球富豪排行榜，列出10名在過去一年賺最多錢的人士，其中包括輝達公司（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳 。

富比世表示，今年全球富豪榜上2781人的總資產為14.2兆美元，比去年多2兆美元，比上一個高峰2021年多了1.1兆美元。榜上2/3富豪在過去一年變得更加富有，其中一些人吸金能力驚人。

光10個人過去一年就賺進5070億美元，其中8位是美國科技大亨，有6位與所謂美股「豪勇七蛟龍」（Magnificent Seven）有關。

「豪勇七蛟龍」包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）、輝達、特斯拉（Tesla）和Meta，在席捲科技界的人工智慧（AI）熱潮加持下，這些公司的股票一直是股市大漲的最大推手。

在過去12個月裡，全球沒有人比臉書母公司Meta執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）更會賺。在大規模裁員以及持續大舉押注AI和元宇宙發展之後，Meta股價翻了將近3倍，他的淨資產增加1126億美元。

查克柏格目前身家估計為1770億美元，這是他在富比世年度排行榜上歷來最富有。他目前是全球第4大富豪，比去年第16名上升了12個名次。

其他搭上AI順風車的科技大亨包括台裔美國企業家黃仁勳、微軟前執行長巴爾默（Steve Ballmer）及甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）。

黃仁勳首次躋身全球前20大富豪行列，今年身家比去年大增將近560億美元。根據富比世網站，黃仁勳身家770億美元，排名第20，躍居華人首富。

過去一年身家漲幅最多的10大富豪，依序是查克柏格、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、黃仁勳、戴爾創辦人戴爾（Michael Dell）、巴爾默、印尼華商彭雲鵬、印度大亨阿達尼（Gautam Adani）、Google共同創辦人佩吉（Larry Page）與布林（Sergey Brin），以及艾里森。