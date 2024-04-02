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救護車成打卡景點 日本網紅躺救護車開直播被炎上 救護人員內心吶喊：快昏倒

記者雷光涵／即時報導
日本川口市的救護車已經開始在車上貼出「禁止攝影」的告示。（取材自東京醫科歯科大學醫院急診中心病院 @tmdu_er）
日本川口市的救護車已經開始在車上貼出「禁止攝影」的告示。（取材自東京醫科歯科大學醫院急診中心病院 @tmdu_er）

最近有日本女網紅躺在救護車裡開YouTube直播。日本救護人員在X平台發文說，看到在車內自拍的人，隊上的人都在想：這麼不緊急，改搭計程車去吧。醫師疾呼，救護車內不是打卡地點，要民眾克制。

3月的時候，一名自稱救護人員的帳號在X發文：看到在車內自拍的人，他們會裝作沒看見，但真心話是，這麼不緊急，改搭計程車去吧。近年日本社群與影音平台，不時有乘救護車的患者或陪同親友上傳影片，或是與救護隊員拍記念照，女網紅還開直播，被罵翻了。

日本網友說，「叫救護車應該收費」、「車內攝影令人難以置信」。東京消防廳的人員指出，法令上沒有救護車內攝影的相關規定，只能拜託民眾不要拍照錄影。

在東京工作的某急救隊員說，他們在拚命救人，結果民眾是為了攝影上傳社群而叫救護車，真的快昏倒。

婦產科醫師高橋怜奈在X發文說，救護車裡的情況確實稀奇，但許多醫療人員在拚命工作，這些影片照片，可能刺激其他人即使身體狀況不危急，也想叫救護車來拍照。她說，救護車不是打卡點，是死活的第一線。

雖然沒有法令規定，川口市的救護車已經開始在車上貼出「禁止攝影」的告示。川口市消防局人員表示，錄影等行為很可能造成醫療、消防機關、患者及家屬之間的糾紛，所以從2020年起貼告示禁攝影。

此外他說，川口市的外國居民不少，用圖片公告禁止，一目了然。

日本 YouTube

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