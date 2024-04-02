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香儂道荷蒂罹癌憂心不久人世 忍痛斷捨離收藏物

記者蘇詠智／即時報導
香儂道荷蒂抗癌多年，目前是第4期的病患。（路透資料照片）
香儂道荷蒂抗癌多年，目前是第4期的病患。（路透資料照片）

人生最重要的莫過於健康，這對曾經以經典偶像劇「飛越比佛利」從歐美紅到亞洲的香儂道荷蒂，是最痛苦的學習，因為她對抗乳癌多年，一度以為成功打敗病魔，之後卻又復發，目前已是第4期。她雖然努力要讓每一天都還是活得精彩，不想把自己當成重症病人，可是有些事情又不得不面對，譬如自己所擁有的一切物品，必須要先整理，坦言：「我不想在我走了以後，還讓媽媽要煩心該怎麼處理這些東西。」

香儂曾經是知名紅星，財力比起一般民眾當然高出一大截，買回家的收藏或是房產不能算少，她已經陸續整理好，該斷捨離的就斷捨離，卻仍是難掩心中的感傷，尤其回到田納西州的老家，想到過去曾打算在這邊設置一個馬的收容所，讓那些被認為太老、無法再有貢獻而遭到遺棄的馬兒們有個安居之處，可是現在這件事她不但無法再進行，也要把相關的設備、物品都清掉，不由得掉下眼淚，嘆道：「這是我的夢想，而我正在放棄它，到底代表什麼？我已經放棄人生了嗎？我終於宣告投降了嗎？」

就連香儂的媽媽都要她先不用收掉，她也覺得自己還能再撐一下，過了一周，她還是把東西都清了一清，帶回目前所居住的加州家中，經過理智思考之後，明白了「斷捨離」是必要的，這才是正確、該做的事，讓她更能夠平靜面對自己將面臨的未來。

香儂道荷蒂努力讓每一天都活得精彩，仍然必須先為離開人世做準備。（路透資料照片）
香儂道荷蒂努力讓每一天都活得精彩，仍然必須先為離開人世做準備。（路透資料照片）

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