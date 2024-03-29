研究：汪星人對語言理解力超過人們想像

一項針對狗狗腦波的小型研究發現，牠們能以與人類相似的方式理解某些詞語指涉的物體。(Pexels)

一項針對狗狗腦波的小型研究發現，牠們能以與人類相似的方式理解某些詞語指涉的物體，這讓我們對人類最好朋友的思維方式有更深入的了解。

路透社報導，對那些告訴寵物「坐」或「去撿」的飼主來說，我們狗朋友能夠聽懂觸發牠們行動的口令不足為奇。

然而，分析18隻狗腦部活動的這項研究提出證據顯示，當牠們聽到某種東西的名稱時，能激起對這種東西的記憶。

這項研究由匈牙利首都布達佩斯的羅蘭大學（Eotvos Lorand University）進行，發表在「當代生物學」（Current Biology）期刊。

研究的共同作者鮑羅斯（Marianna Boros）表示：「非人類動物是否有能力有所本地理解語言，這長期存在爭論。」

「曾經有過的行為報告總是特例，我們的研究首度提出這是整個物種都擁有的能力。」

研究期間，主人先說出狗狗認得的東西名稱，然後有時候向狗展示相符的東西，有時候展示別的東西。結果發現，在這兩種情況下，狗的大腦呈現出不同模式，在人類身上也觀察到類似情況。

鮑羅斯說：「狗能夠理解那句話代表的東西…因此觸發心智表徵，不只將詞語的意義和上下文連結，還與心智表徵聯繫起來。」

研究人員計劃研究這種可以聽懂指稱性語言的能力是否為汪星人所獨有，還是其他哺乳動物也有。