2024紐約車展 好看好玩闔家皆宜

2024年度紐約車展3月29日至4月7日在曼哈頓賈維茨中心舉行。(記者許君達／攝影)

2024年紐約國際車展(New York International Auto Show)正在曼哈頓 中城的賈維茨中心(Javits Center)舉辦，今年共有21個國際品牌參展，除各式新老車型能夠一次看個夠外，車展現場還有豐富的體驗活動、試乘試駕以及骨董車陳列，適合闔家前往。

核心展區 日韓品牌鋒頭勁

來自日本和韓國的汽車廠商由於結合了自身的經濟實用傳統和生產本土化的成本優勢，多年來一直廣受美國都會地區消費者的歡迎，其各自的經典車型在全美暢銷榜中均穩坐交椅。

各家品牌的展廳各具特色，尤以日韓系品牌更為用心。圖為主打越野性能的速霸陸汽車展區。(記者許君達／攝影)

多家日韓系品牌在今年的車展上繼續大手筆投入，其中豐田 (Toyota)幾乎帶來了自家各條產品線上的主力車型，包括家用轎車、休旅 車、電動車、皮卡車等類目，占據展台中心。

其他日韓系品牌也圍繞著豐田展區分布，並占據了展場內大部分最佳位置，包括本田(Honda)、日產(Nissan)、速霸陸(Subaru)、起亞(Kia)和現代(Hyndai)，三大日系品牌各自旗下的豪華車品牌凌志(Lexus)、謳歌(Acura)和英菲尼迪(Infiniti)。

日韓品牌的展區也處處體現著東亞民族的細心和巧思。比如，以「森林人」(Forester)為主打產品並且強調操縱和越野性能的速霸陸，就以國家公園為主題，把整個展區布置成了森林的樣貌，非常吸引眼球。而有別於傳統紙質的車輛信息展板，豐田為部分車型提供了電子觸摸式信息屏。在全美休旅車銷量霸主豐田RAV4的2024款新車展位旁邊，參展者在查閱技術參數後，直接就可通過電子屏實現「一鍵訂購」。

趨勢預測 電動車不再獨寵

幾乎每個廠家都會在大型車展上推出年度新車型或概念車，而新推車型通常反映了廠家對於未來趨勢的一種評估和預測。今年車展的一大特點是，電動汽車似乎不再是所有品牌共同聚焦的寵兒，傳統動力以及混合動力出現了回歸的趨勢。

比如，現代汽車在本次車展上全球首發的兩款主打產品中，2025款聖克魯茲(Santa Cruz)休旅車就是傳統燃油動力，而2025款途勝(Tucson)休旅車則提供燃油、混合動力以及插電混動等動力模式，但並未包括純電動。此外，英菲尼迪推出的2025款QX80豪華休旅車、起亞推出的K-4轎車以及日產推出的Kicks休旅車也都是傳統動力。

吉普(Jeep)雖然本次未參展，但他們帶來的精心設計的越野性能展示裝置也能起到足夠的廣告效應。(記者許君達／攝影)

互動體驗 不愛車也不無聊

本次紐約車展提供多種互動式體驗。在展廳內部，很多廠家提供了各自的活動區，比如豐田展區活動緊扣今年的巴黎奧運、以體育為主題，參觀者可在體驗區玩到田徑、冰壺、冰球、滑板和輪椅籃球，離場時還有機會獲得一塊「金牌」以供紀念。速霸陸展區提供了一個寵物互動區，參觀者可以與乖巧的寵物犬玩耍；而在現代和大眾(VolksWagen)展區，則準備了賽車模擬器以供參觀者體驗一把虛擬的速度與激情。

除常見大品牌外，車展上也不會少了超級奢侈品牌的身影。(記者許君達／攝影)

在展區外場還設有特殊專題展區。其中包括骨董車展示，讓訪客可以望車懷舊；還有消防執法的特種車輛展示，向觀眾闡釋美國各地豐富多彩的地方自治文化傳統；另有改裝車輛展示，讓人親自體驗改裝車文化及其有趣之處；此外還有以單一品牌為主題的特展，包括保時捷(Porsche)系列和福特經典木斯塘(Mustang)跑車等

在展廳外場，提供了骨董車展覽。(記者許君達／攝影) 在車展上不僅能了解新車，懷舊者也有機會看到經典款式老車。圖為產於1949年的大眾經典車型「甲殼蟲」。(記者許君達／攝影) 除主展廳外，副展廳內提供了多個主題的特展，圖為改裝車文化展示區。(記者許君達／攝影)

在室外，還設有模擬極端路況的裝置，觀眾有機會參與越野車輛試駕，以體驗其跋山涉水的性能。除成人有的可玩外，也為兒童準備了迷你車輛試駕賽道，讓全家老小都能體驗到駕駛的快感。體驗活動的具體時間安排可參https://autoshowny.com/events-calendar/。

在室外的體驗區會吸引越野愛好者的眼球。(記者許君達／攝影)

2024紐約車展3月29日(周五)起面向公眾開放，至4月7日(周日)止，地址曼哈頓第十一大道429號賈維茨會議中心，普通門票成人22元、3至12歲兒童8元、2歲及以下兒童免費。購票網址https://autoshowny.com/ticketed/。