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凱特王妃腹部手術發現罹癌 英女憶癌症經驗「以為是胃食道逆流」

編譯潘勛／即時報導
大腸直腸癌很常見，有症狀的人應多留神。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sora Shimazaki）
大腸直腸癌很常見，有症狀的人應多留神。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sora Shimazaki）

英國王儲威廉王子的妻子凱特王妃上周宣布罹患癌症，震驚世人；38歲倫敦女性麥雅‧甘迺迪(Maia Kennedy)表示，自己最近也有類似狀況，願意分享自己的心路過程，供大家了解並體會到凱特王妃的心情。

每日郵報報導，麥雅表示自己去年12月開始覺得噁心，但她的家醫一開始不認為她的症候有什麼，應該只是胃食道逆流。

但之後麥雅要求緊急健康檢查，醫生替她做結腸顯像時，發現她的腸道有個腫瘤，當時以為還沒發展成癌症。

只是接下來麥雅在今年2月做完例行手術，切除部分腸道後，才接到晴天霹靂般的消息，那個腫瘤是一期癌症。幸好發現得早，不必做化療，目前緩解之中。

麥雅形容自己的經歷像「超現實旋風之旅」，認為她還年輕，從沒想過會遇上這種事，但是這種事誰都可能遇到，就算王室成員、擁有世上最好的醫學照料，也是一樣。

麥雅表示，自己很能領會凱特的煎熬，那段時光很苦，遑論她是個公眾人物。

麥雅說，發現自己的經歷與凱特妃很相似，可謂奇異之旅；大家都在談凱特，同時也讓她回想到自己曾有的諸多念頭。

麥雅表示，去年開始感到經常噁心時，就了解自己不對勁，但從沒預料到醫生們竟然發現她罹患癌症，真是巨大震撼。專家們起初也不認為麥雅的腫瘤已經是癌症，就像凱特1月動腹部手術時類似的狀況。

麥雅年初也動手術，切除部分腸道，住院一周等待康復。幾周之後，自己仍在休養中接到電話，腫瘤的病理分析證實它已是癌症。病理分析指出，腫瘤是一期腸癌，所以不必化療。

麥雅表示，這一切過程發生在去年12月到今年3月；罹患癌症這件事已盤踞她的生活，但一切發生在這麼短的時間，瞬間要面對自己成為癌症病患，「真是超現實」。

大腸直腸癌是英國最常見的癌症之一，腫瘤會長在大腸到結腸這一段的任何地方。

麥雅目前接受「國民健保署」(NHS)的療程恢復健康中，但對自己診出罹患癌症，心情依然難以平復，希望能警告大家要注意相關的症狀，愈早發現愈好。

癌症 凱特 腫瘤

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