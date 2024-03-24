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兆彩、勁球頭獎繼續無人中 2大獎總計19億

編譯徐薏茹／綜合24日電
25日晚間開獎的樂透彩券，兆彩獎目前已累積至11億元，勁球頭獎至8億元，總計達19億元。(美聯社)
25日晚間開獎的樂透彩券，兆彩獎目前已累積至11億元，勁球頭獎至8億元，總計達19億元。(美聯社)

22、23日晚間的樂透開獎還是無人贏得頭彩，獎金繼續累積。兆彩(Mega Millions)頭獎目前已累積至11億元，勁球(Power Ball)頭獎至8億元，兩個大獎總計達19億元。

20日晚兆彩和勁球的頭獎金額，分別是9億7700萬元，以及7億5000萬元。

下一次勁球開獎日期是25日，若出現贏家，將拿走史上第六大勁球頭獎；上一次勁球頭獎於1月1日開出，密西根州賣出的一張彩券贏走了8億4240萬元；自此之後已連續35期未開出頭獎。

史上最高的勁球頭獎獎金為20億4000萬元，於2022年由加州賣出的一張彩券獨得。

兆彩同樣將於25日晚再次開獎，這次將是史上第五大兆彩頭獎獎金；12月8日兩張在加州購買的彩券平分上一次兆彩頭獎；根據報導，兆彩是唯一一個六度累積至十億元以上的樂透，目前為止兆彩已發出五次超過十億元的頭獎獎金；2018年在南卡羅來納州、2021年在密西根州、2022年在伊利諾州、2023在緬因州和佛州

史上最高的兆彩頭獎為16億200萬元，去年在佛州開出。

頭獎贏家可選擇一次性領走全額或分30年領取；勁球的一次性領取金額估計為3億8480萬元，兆彩的一次性領取金額為5億2580萬元，均為扣稅前的金額。

贏得勁球頭獎的機率約為2.922億分之一；兆彩約為3.026億分之一。

一券在手，希望無窮。贏得勁球頭獎的機率約為2.922億分之一；兆彩約為3.026...
一券在手，希望無窮。贏得勁球頭獎的機率約為2.922億分之一；兆彩約為3.026億分之一。(美聯社)

勁球 加州 佛州

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