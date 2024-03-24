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「魔鬼剋星：冰天凍地」 連奪北美單日和周末票房冠軍

中新社／洛杉磯24日電
「魔鬼剋星：冰天凍地」奪下北美票房冠軍。(取材自IMDb )
「魔鬼剋星：冰天凍地」奪下北美票房冠軍。(取材自IMDb )

奇幻冒險喜劇片「魔鬼剋星：冰天凍地」（Ghostbusters：Frozen Empire）首映連奪北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo3月24日的電影市場數據，33部影片北美周末票房（3月22日至24日）報收約1.03億美元，較前一周末增長約18%。以「魔鬼剋星：冰天凍地」領銜，「鬼聖胎」（Immaculate）和「魔鬼深夜秀」（暫譯，Late Night with the Devil）等22日亮相的三部新片衝入最新一期北美周末票房十強。

「魔鬼剋星：冰天凍地」以約4520萬美元首映周末票房在本期榜單上遙遙領先。加上北美以外市場，總票房現約6160萬美元。

2021年推出的「魔鬼剋星」系列上一部影片，北美和全球票房分別約為1.29億美元和2.04億美元。此次基本由原班人馬打造的「魔鬼剋星：冰天凍地」，首映周末票房成績超越前作，但開畫反響有所下滑，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.6、MTC評分46、爛番茄新鮮度43%（216評），CinemaScore打分為B＋。

「沙丘2」（Dune：Part Two）以約1760萬美元周末票房續居本期榜單亞軍。北美累計票房現約2.33億美元，總票房已超過5.74億美元。

隨著放映影院數量開始減少，「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda4）周末票房環比下跌44.3%，以約1680萬美元從上期榜單冠軍跌至本輪排名第三位。這部動畫北美累計票房現約1.33億美元，總票房約2.68億美元。

與「魔鬼剋星：冰天凍地」同日亮相的恐怖片「鬼聖胎」，以約536萬美元首映周末票房登上本期榜單第4位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.3、MTC評分56、爛番茄新鮮度72%（111評），CinemaScore打分為C。

另一部新片「魔鬼深夜秀」則以約283萬美元首映周末票房躋身榜單第6位。這部恐怖片在主要電影網站的開畫反響為IMDb評分7.5、MTC評分72、爛番茄新鮮度96%（112評）。 

此外，中國導演賈玲的「熱辣滾燙」（Yolo）隨著放映影院數量開始減少，此番北美周末票房約11.4萬美元。自3月8日亮相北美以來，這部喜劇劇情片票房約得175萬美元。

「沙丘2」北美票房亞軍。（圖／華納兄弟提供）
「沙丘2」北美票房亞軍。（圖／華納兄弟提供）

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