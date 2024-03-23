我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

上班族傷「鳥」 研究：多用電腦1小時 不舉風險增3.6倍

TVBS新聞網／編輯丘力龍報導
研究發現，多用電腦1.2小時，勃起障礙風險增3.6倍；示意圖。（取材自pexels.com@Any Lane）
研究發現，多用電腦1.2小時，勃起障礙風險增3.6倍；示意圖。（取材自pexels.com@Any Lane）

電腦用太久容易造成雙眼疲勞、肩頸僵硬等諸多疾患外，其中竟包含陽痿！刊載在國際學術期刊「男科學」(Andrology)上的研究顯示，電腦使用時間每增加1.2小時，勃起功能障礙風險就會提高3.57倍。

韓聯社報導，這項研究刊登在歐洲男科學協會（EAA）與美國男科學協會（ASA）的「男科學」期刊上，中國海軍軍醫大學團隊，使用20萬人的遺傳基因、荷爾蒙變化、精神狀況、久坐行為等數據，探究使用電腦、看電視、開車等日常久坐行為，與陽痿的關聯性。

結果顯示，閒暇時使用電腦的遺傳易感性（genetic predisposition）愈高，男性陽痿風險愈大，使用時間每增加1.2小時，陽痿風險就提高3.57倍。電腦使用時間增加與憂鬱、焦慮或血管健康無關，但無論男女，都與卵泡刺激激素（FSH）數值降低有關，卵泡刺激激素在性發育和生殖中發揮重要作用。至於看電視或開車等久坐行為，則沒有證據顯示會增加陽痿風險。

這項研究推測，閒暇時長時間使用電腦增加陽痿風險，可能與卵泡刺激激素數值下降有關，但仍需進一步研究確定因果關係，也不應低估內皮功能障礙或心理障礙等其他因素。

上班族小心不舉！研究：多用電腦1小時勃起障礙風險增3.6倍

TVBS新聞網

上一則

「皮膚像融化」西維州逾90歲失智翁泡134℉熱水近1小時慘死

熱門新聞

有些人在外面熱情開朗，在家卻一點小事就對家人大發雷霆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人

2024-03-21 20:50
「搜狐」指出，三大星座晚年有望大富大貴，享受天倫之樂；示意圖。(取材自unsplash.com/@jonecohen)

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

2024-03-17 06:30
近日，一位推車徒步進入西藏的女子受到眾多網友的關注，只有28歲的她（右）在徒步旅行後，皮膚變得粗糙黝黑（左），讓網友驚嘆「像58歲大媽」。（影片截圖）

沒有「容貌焦慮」28歲湖北女徒步西藏大變樣 網驚：滄桑如58歲

2024-03-16 22:55
三星座在4月份上旬會「雙喜臨門」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Quang Anh Ha Nguyen）

3星座開心到飛 4月上旬雙喜臨門、事業狂升

2024-03-23 00:23
5大生肖晚年健康又和樂。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

晚年幸福安逸「5大生肖」 生活富足身體好、也不連累兒女

2024-03-15 23:06
三星座雖然表面孤僻冷漠，卻容易成為人生大贏家。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍

2024-03-18 23:03

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」