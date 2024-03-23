上班族傷「鳥」 研究：多用電腦1小時 不舉風險增3.6倍

研究發現，多用電腦1.2小時，勃起障礙風險增3.6倍；示意圖。（取材自pexels.com@Any Lane）

電腦用太久容易造成雙眼疲勞、肩頸僵硬等諸多疾患外，其中竟包含陽痿！刊載在國際學術期刊「男科學」(Andrology)上的研究顯示，電腦使用時間每增加1.2小時，勃起功能障礙風險就會提高3.57倍。

韓聯社報導，這項研究刊登在歐洲男科學協會（EAA）與美國男科學協會（ASA）的「男科學」期刊上，中國海軍軍醫大學團隊，使用20萬人的遺傳基因、荷爾蒙變化、精神狀況、久坐行為等數據，探究使用電腦、看電視、開車等日常久坐行為，與陽痿的關聯性。

結果顯示，閒暇時使用電腦的遺傳易感性（genetic predisposition）愈高，男性陽痿風險愈大，使用時間每增加1.2小時，陽痿風險就提高3.57倍。電腦使用時間增加與憂鬱、焦慮或血管健康無關，但無論男女，都與卵泡刺激激素（FSH）數值降低有關，卵泡刺激激素在性發育和生殖中發揮重要作用。至於看電視或開車等久坐行為，則沒有證據顯示會增加陽痿風險。

這項研究推測，閒暇時長時間使用電腦增加陽痿風險，可能與卵泡刺激激素數值下降有關，但仍需進一步研究確定因果關係，也不應低估內皮功能障礙或心理障礙等其他因素。

上班族小心不舉！研究：多用電腦1小時勃起障礙風險增3.6倍

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