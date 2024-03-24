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「俯瞰地球用餐」 花49.5萬上3萬公尺高吃米其林餐廳

TVBS新聞網／編輯丘力龍報導
世界首艘碳中和太空艙「海王星號太空船」。（取材自YouTube@VideoFromSpace）
世界首艘碳中和太空艙「海王星號太空船」。（取材自YouTube@VideoFromSpace）

過去，「從太空俯瞰地球用餐」情景僅能在卡通及電影中看見，現在這個想法將轉化為現實。2星米其林餐廳「Alchemist」和豪華太空旅遊公司SpaceVIP宣布，將在 Space Perspective打造的世界首艘碳中和（carbon neutral）太空艙「海王星號太空船」（Spaceship Neptune）上，提供「平流層（stratospheric）用餐體驗。」乘客將登上海拔10萬英尺（約3萬公尺）高度，一邊從太空看地球日出。

紐約郵報、NDT》報導，「海王星號太空船」並非火箭，而是由太空氣球（SpaceBalloon）推動的加壓艙，這趟太空之旅預定2025年底，從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射展開，整趟旅行耗時6小時，乘客有6人，每人要價49.5萬美元，所有收益將捐給太空獎基金會（Space Prize Foundation），該基金會旨在促進科學技術領域的性別平等。當太空艙來到10萬英尺時，乘客還可以使用Wi-Fi，直播這趟難能可貴的體驗。

此趟太空行可不只飽覽壯闊的銀河景致，艙內還有丹麥廚師Rasmus Munk 提供創意十足的餐點，他的「Alchemist」餐廳2020年起已獲得2次米其林星級評價，並在「世界50家最佳餐廳」中排名第5。

SpaceVIP創辦人Roman Chiporukha 表示，這項活動旨在利用太空旅行的力量，促進人類的太空素養。Space Perspective創辦人兼執行長 Jane Poynter 則表示：「無需培訓或特殊裝備，Space Perspective提供最安全、最方便的前往太空方式。」

搭太空船飛3萬公尺高空吃米其林二星餐點　每席要價千萬

TVBS新聞網

太空 氣球 佛羅里達州

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