以圓明園牡丹布局 一張圖揭雍正如何利用乾隆奪下皇位

圓明園清代皇家園居文化特別展覽19日在香港故宮亮相。（中新社）

「雍正奪嫡」是清初三大疑案，謠傳雍正竄改康熙遺詔才能登上皇帝大位。不過，根據史家研究，康熙對乾隆的寵愛，讓雍正「父憑子貴」，才是雍正在「九子奪嫡」中取得勝利的關鍵。但康熙總共有133個皇孫、扣掉早夭的也有97個，乾隆如何在近百個皇孫中勝出、贏得祖父關愛的眼神？這在香港 故宮近日展出的一幅畫「雍正帝牡丹台觀花行樂圖」可以找到答案。

香港故宮文化博物館 特展「圓明園——清代皇家 園居文化」19日揭幕。透過逾190件珍貴文物，重現有「萬園之園」美譽的皇家園林——圓明園昔日的輝煌。

圓明園位於北京西北郊，最初為康熙帝賜予四皇子胤禛（雍正）的一處園林，雍正繼位後對此園進行修建，奠定了圓明園的基本格局。其後經乾隆與嘉慶帝不斷擴建，圓明園進入全盛時期。圓明園是清代皇室居住和理政的重要場所，從雍正到咸豐年，五位皇帝在圓明園中年均居住195天。

根據記載，康熙雍正乾隆祖孫三代首次齊聚，就是在圓明園內的牡丹台。康熙六十一年(1722 年)三月，是康熙帝生命中最後一個春天。圓明園內牡丹盛放，康熙帝應皇四子胤禛(雍正)之邀到圓明園賞花，在牡丹台上見到12歲的皇孫弘曆(乾隆)。他的聰明伶俐給康熙留下深刻印象，沒多久康熙便下旨將弘曆帶回宮中親自撫養。

香港故宮圓明園大展中展出的「雍正帝牡丹台觀花行樂圖」，描繪雍正帝在侍者簇擁下賞花，身旁束金黃色腰帶的少年便是乾隆。此畫暗喻乾隆和康熙的初遇，以及為雍正奪嫡闢謠。（圖／香港故宮提供）

雍正繼位後，於圓明園牡丹台懸「序天倫之樂事」匾，乾隆繼位後，亦在此地懸上「紀恩堂」匾，寫了很多首關於祖孫牡丹台賞花相遇的「紀恩詩」。此次於香港故宮圓明園大展中展出的「雍正帝牡丹台觀花行樂圖」，繪於雍正年間，描繪雍正在侍者簇擁下賞花，身旁束金黃色腰帶的少年是弘曆(即乾隆)，場景便是在牡丹台，暗喻康雍乾三帝在牡丹台的初次相遇。

雍正在遺詔中提到，康熙帝於孫輩中對弘曆最為鍾愛，將他撫養宮中，源頭便是牡丹台的賞花巧遇。因此，有學者推測，雍正帝或以此圖暗喻康熙帝選定自己和弘曆為繼位者。

在蘇富比拍出港幣1.4億(台幣約6億)的「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」中，乾隆寫下他與祖父康熙在圓明園初見的往事。他說自己在圓明園紀恩堂(便是牡丹台)第一次晉見康熙，受祖父寵愛，邀住宮中親自教誨，乾隆許諾祖父要嚴遵祖訓，勤民親賢。文章中暗示康熙喜愛皇孫，早屬意弘曆(乾隆)承繼大業，因此傳位給乾隆之父雍正。乾隆和雍正說法一致，用康熙寵孫為雍正奪嫡之事闢謠。

不過後世學者推測，康熙到圓明園賞花遇見乾隆並非偶然，而是雍正的精心布局。乾隆晚年曾在詩作的自注中表示，11歲時隨父親到郊外，雍正要他背誦經書，一旁是一批康熙的近臣，一聽大為佩服驚嘆，這正是「牡丹台賞花」的前一年。以此推測，雍正即可能早早就開始布局，先讓乾隆在康熙的近臣前大展才華、讓康熙耳聞此孫才華。再趁著賞花讓祖孫相見，一步步將乾隆送進宮，作為自己當上皇帝的籌碼之一。