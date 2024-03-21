黃仁勳有幾件黑色皮夾克？外媒盤點他的皮衣時尚 最近亮相這件8990美元

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳身上這件皮夾克，零售價格8,990美元。 （美聯社）

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 的招牌穿著是黑色皮衣夾克，幾乎出現在每個公開場合都這麼穿。他到底有多少件黑皮夾克？美國財經媒體《商業內幕》特別研究了黃仁勳近年的皮衣時尚，發現他至少有六件不同款式黑皮夾克。最新GTC大會上穿的是Tom Ford 2023年春裝，零售價格8,990美元。

輝達一位發言人去年對紐約時報 說，黃仁勳選擇穿黑色皮夾克做為自己的風格，至少已經有20年之久。他本人則曾說，衣著是妻子和女兒幫他打點的。2021年時代雜誌封面照片裡，他當然也是穿上黑皮夾克。

黃仁勳表示過，制式一身黑，可以減少穿搭決定所要費的工夫。不過，即使有這個原則，因為場合需要，他也因地制宜。例如出席國會聽證，他會換上西裝；今年初他到中國參加公司員工春節聯歡會，更是大紅花布衣上身應景。

商業內幕說，黃仁勳自2017年以來，至少穿過六件不同黑色皮夾克，有大領、立領、鈕扣口袋款、賽車手拉風款等，都相當切合他推介自家產品或向投資人展現萬丈雄心的活動特色。

問起黃仁勳到底有多少幾件黑皮夾克？輝達的發言人不予置評。以彭博資訊估計黃仁勳的身價現在高達788億美元，應該是不會只有六件而已的。