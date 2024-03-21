我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警突擊布碌崙8大道無證攤販 2攤貨物被充公

紐約市長移民事務辦公室 關心華裔走線客

黃仁勳有幾件黑色皮夾克？外媒盤點他的皮衣時尚 最近亮相這件8990美元

編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳身上這件皮夾克，零售價格8,990美元。 （美聯社）
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳身上這件皮夾克，零售價格8,990美元。 （美聯社）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的招牌穿著是黑色皮衣夾克，幾乎出現在每個公開場合都這麼穿。他到底有多少件黑皮夾克？美國財經媒體《商業內幕》特別研究了黃仁勳近年的皮衣時尚，發現他至少有六件不同款式黑皮夾克。最新GTC大會上穿的是Tom Ford 2023年春裝，零售價格8,990美元。

輝達一位發言人去年對紐約時報說，黃仁勳選擇穿黑色皮夾克做為自己的風格，至少已經有20年之久。他本人則曾說，衣著是妻子和女兒幫他打點的。2021年時代雜誌封面照片裡，他當然也是穿上黑皮夾克。

黃仁勳表示過，制式一身黑，可以減少穿搭決定所要費的工夫。不過，即使有這個原則，因為場合需要，他也因地制宜。例如出席國會聽證，他會換上西裝；今年初他到中國參加公司員工春節聯歡會，更是大紅花布衣上身應景。

商業內幕說，黃仁勳自2017年以來，至少穿過六件不同黑色皮夾克，有大領、立領、鈕扣口袋款、賽車手拉風款等，都相當切合他推介自家產品或向投資人展現萬丈雄心的活動特色。

問起黃仁勳到底有多少幾件黑皮夾克？輝達的發言人不予置評。以彭博資訊估計黃仁勳的身價現在高達788億美元，應該是不會只有六件而已的。

黃仁勳 輝達 紐約時報

上一則

疫後解禁 巴黎奧運選手村送22萬個保險套 歡迎「人與人的連結」

延伸閱讀

續與台積電緊密合作 黃仁勳：美中不會世界末日

續與台積電緊密合作 黃仁勳：美中不會世界末日
輝達新晶片 Meta大舉大掃貨

輝達新晶片 Meta大舉大掃貨
Nvidia為何要打造機器人？ 黃仁勳提出解釋

Nvidia為何要打造機器人？ 黃仁勳提出解釋
輝達祕密武器 機器人上陣

輝達祕密武器 機器人上陣

熱門新聞

5大生肖晚年健康又和樂。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

晚年幸福安逸「5大生肖」 生活富足身體好、也不連累兒女

2024-03-15 23:06
「搜狐」指出，三大星座晚年有望大富大貴，享受天倫之樂；示意圖。(取材自unsplash.com/@jonecohen)

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

2024-03-17 06:30
三個星座即使面臨困境，「一手爛牌」也能克服困難。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」

2024-03-15 02:07
近日，一位推車徒步進入西藏的女子受到眾多網友的關注，只有28歲的她（右）在徒步旅行後，皮膚變得粗糙黝黑（左），讓網友驚嘆「像58歲大媽」。（影片截圖）

沒有「容貌焦慮」28歲湖北女徒步西藏大變樣 網驚：滄桑如58歲

2024-03-16 22:55
三星座雖然表面孤僻冷漠，卻容易成為人生大贏家。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍

2024-03-18 23:03
有些人天生就有富貴命，自帶財富，能在工作上擁有成就，過上富足的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

天生發財命「三生肖」 屬馬有謀略、這生肖投資眼光佳

2024-03-12 20:22

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了
南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？