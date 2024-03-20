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帳戶被轉帳提領、信用卡遭狂刷...華男身分被竊 2天失金1.5萬

記者胡聲橋／紐約即時報導
陳先生近日疑似因共用信箱遭到身分盜竊，被不法分子掛失身分證件後，開設新銀行帳戶，並盜刷信用卡。(美聯社)
陳先生近日疑似因共用信箱遭到身分盜竊，被不法分子掛失身分證件後，開設新銀行帳戶，並盜刷信用卡。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)班森賀一名陳姓華男近日遭到身分盜竊，在兩天時間內，對方在他的銀行帳戶下另設帳戶，將帳戶裡的1萬多元全數轉出，更提取現金、狂刷信用卡共5000多元；儘管陳先生已聯絡銀行停損並報警，但銀行卻表示，報警所需的盜竊證明要一、兩個月後才能拿到，消極的態度讓他感到挫折。

20多年前移民美國的陳先生，租住在布碌崙海灣公園路(Bay Parkway)交86街附近的一處住宅。本月14日傍晚大約7時多，他上網查看他與妻子在道明銀行(TD Bank)的共同帳戶，卻發現登錄不了。

陳先生改用妻子的信息登錄，發現帳戶裡的1萬多元現金，全被轉到他名下一個新設立的帳戶，但他對這個新帳戶卻很陌生，甚至無法登錄。

陳先生接著查看名下的信用卡，發現在同一天，道明銀行的信用卡被盜刷了大約2000元，陳先生大吃一驚，隨即又查看了自己在公民銀行(Citizens Bank)的帳戶，發現裡面的3000元，被人在前一天，也就是13日取走了。

為了防止進一步的損失，陳先生先急忙連絡兩家銀行，凍結帳戶和各種卡片，隔天他才趕到銀行詢問。

道明銀行告知，在14日接近傍晚時，一名男子拿著「陳先生」的駕照、社安號和一本中國護照，到位於U大道的分行，在陳先生本人的戶頭下，新設立了一個帳戶，推斷該名不法分子原定在建立新帳戶隔天，再到銀行取出所有現金，幸虧陳先生及早發現。

而就在前一天13日，也有一個人拿著「陳先生」的各種證件，在公民銀行的一個長島分行，取走了3000元現金；據了解，不法分子取得陳先生的社安號之後，到車管局(DMV)掛失駕照，並取得新駕照，接著就拿著這些新申辦的身分證明，以他的名義到銀行盜錢。

陳先生指出，他和其他租戶共用信箱，可能信件遭盜後進一步導致身分信息被冒用。

銀行帳戶被盜後，陳先生要通知三大信用公司，暫停社安號的使用；為了到警局報案，陳先生還要讓銀行出示盜竊證明，但他數次到銀行，工作人員卻愛理不理，並表示要等一、兩個月才能開證明，又讓他更加著急，本來就有憂鬱症病史的他，因為此事情緒低落，他感覺「病又要復發了」。

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