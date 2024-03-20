我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買中國監控產品充美國製造 7人認罪

夜間搭地鐵 78%紐約市民感到不安全

樂高人偶排排站等指認？加州警局創意新招 依法保護部分嫌犯身分

編譯周辰陽／即時報導
加州茉莉塔市警局在拍攝部分嫌犯的照片時，用樂高積木人偶頭遮住臉，以遵照元旦生效的州法隱藏他們的身分。（照片翻攝：FACEBOOK / Murrieta Police Department）
加州茉莉塔市警局在拍攝部分嫌犯的照片時，用樂高積木人偶頭遮住臉，以遵照元旦生效的州法隱藏他們的身分。（照片翻攝：FACEBOOK / Murrieta Police Department）

加州茉莉塔市警局（Murrieta Police Department）採用了一個新穎的解決方案，在拍攝移送用照片與監獄檔案照時，用樂高積木人偶頭遮住部分嫌犯的臉，以依法隱藏他們的身分。

福斯數位新聞19日報導，茉莉塔市警局解釋，以樂高人偶圖遮住這些嫌犯的臉，目的在遵守加州AB 994法案與州刑法典第13665條兩項州法，即禁止執法機構在社群媒體分享因非暴力犯罪而被捕嫌犯的影像。這項州法還規定，除非存在特殊情形，在社群媒體發布的嫌犯監獄檔案照要在14天後刪除。

茉莉塔市警局在臉書發文表示，該局以「尊重依法賦予每個人的權利和保護，即使對象是嫌疑人」。

警局發言人告訴福斯數位新聞，早在相關州法於元旦生效之前，他們就開始用樂高人偶圖遮住部分刑事嫌犯的臉，「在確保居民取得社區公安事件最新情況之際，同時也遵守新的規定」。

根據發言人說法，茉莉塔市警局過去幾年一直採取這種做法，「對我們不是什麼新鮮事」。

警聞網媒「Police1」指出，儘管茉莉塔市警局IG有部分網友抱怨加州州法保護罪犯，但其他人則對警局的做法點讚。一位網友就寫道，「無論如何，樂高的臉更優」，留下一個笑到飆淚的表情符號。另一位網友則感謝警察，「面臨各種挑戰，仍始終支持跟投身於我們的社區」。

加州 社群媒體 監獄

上一則

12星座「痛點」在這裡 風象吵不贏就哭、火象討厭被忽視

延伸閱讀

柏克萊加大錄取率 米慎高中全州最高

柏克萊加大錄取率 米慎高中全州最高
加州女性議員 人數可望再增

加州女性議員 人數可望再增
樂高人被捕？警方借頭引人發噱

樂高人被捕？警方借頭引人發噱
初選結果 加州議會女議員可能創紀錄達55人

初選結果 加州議會女議員可能創紀錄達55人

熱門新聞

5大生肖晚年健康又和樂。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

晚年幸福安逸「5大生肖」 生活富足身體好、也不連累兒女

2024-03-15 23:06
「搜狐」指出，三大星座晚年有望大富大貴，享受天倫之樂；示意圖。(取材自unsplash.com/@jonecohen)

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

2024-03-17 06:30
三個星座即使面臨困境，「一手爛牌」也能克服困難。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」

2024-03-15 02:07
三星座雖然表面孤僻冷漠，卻容易成為人生大贏家。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍

2024-03-18 23:03
有些人天生就有富貴命，自帶財富，能在工作上擁有成就，過上富足的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

天生發財命「三生肖」 屬馬有謀略、這生肖投資眼光佳

2024-03-12 20:22
近日，一位推車徒步進入西藏的女子受到眾多網友的關注，只有28歲的她（右）在徒步旅行後，皮膚變得粗糙黝黑（左），讓網友驚嘆「像58歲大媽」。（影片截圖）

沒有「容貌焦慮」28歲湖北女徒步西藏大變樣 網驚：滄桑如58歲

2024-03-16 22:55

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅