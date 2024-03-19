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15歲少年打籃球跳投後痛到倒地不起 就醫查出這原因

記者潘奕言／高雄即時報導
台灣一名少年日前打籃球時，一個急停跳投的動作後，膝蓋下方突然劇痛，就醫檢查是脛骨粗隆骨折。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Justiniano Adriano）
台灣一名少年日前打籃球時，一個急停跳投的動作後，膝蓋下方突然劇痛，就醫檢查是脛骨粗隆骨折。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Justiniano Adriano）

台灣15歲李姓國中生酷愛打籃球，日前一個急停跳投動作後，膝蓋下方突然劇痛，整個人癱倒在地爬不起來，檢查後發現是「脛骨粗隆骨折」。骨科醫師廖志祥提醒，青少年脛骨粗隆處生長板尚未閉合，過度跳躍容易骨折，建議運動前做好暖身及伸展。

李同學送醫後，醫師為他進行固定手術，術後進行2至3個月的復健治療。高雄中正脊椎骨科醫師廖志祥表示，脛骨上緣的突起即是脛骨粗隆，是膝蓋韌帶與脛骨的連結處。

脛骨粗隆骨折好發於12至15歲的年輕運動愛好者，常因為起跳及落地瞬間，股四頭肌用力收縮，力量經由膝蓋韌帶傳送到脛骨粗隆上，把脛骨粗隆處的生長板硬生生拉起，造成骨折。

主要是青少年的脛骨近端有兩處生長板，快速發育階段，生長板由後往前閉合，但在15歲增高期後段，脛骨粗隆處的生長板還未閉合，仍處於疏鬆、脆弱層，但青少年的肌肉、肌腱及韌帶快速生長，在股四頭肌劇烈拉扯下，造成脛骨粗隆骨折。

該如何預防？廖志祥說，適當運動可強化膝蓋周邊肌肉、骨骼，讓膝蓋穩定性更高；運動前也要適當伸展及暖身，讓肌腱保持柔軟度，循序漸進，讓骨骼發育跟上肌力。

他也提醒，脛骨粗隆骨折前常先發生「脛骨粗隆骨凸炎」，若跑跳時覺得膝蓋前側不舒服，經過適當休息及藥物治療後即可改善；但若不舒服超過3周，經休息也無法改善，應盡早就醫，找出病因。

醫師為患者進行固定手術，在生長板打上骨丁，繫上鋼線固定。（圖／高雄中正脊椎骨科提...
醫師為患者進行固定手術，在生長板打上骨丁，繫上鋼線固定。（圖／高雄中正脊椎骨科提供）

脛骨上緣突起即是脛骨粗隆，年輕朋友運動起跳及落地瞬間，股四頭肌用力收縮，力量經由...
脛骨上緣突起即是脛骨粗隆，年輕朋友運動起跳及落地瞬間，股四頭肌用力收縮，力量經由髕骨及韌帶傳送到脛骨粗隆上。（圖／高雄中正脊椎骨科提供）

中正脊椎骨科醫師廖志祥提醒，青少年脛骨粗隆處的生長板尚未閉合，如果過度跳躍，很容...
中正脊椎骨科醫師廖志祥提醒，青少年脛骨粗隆處的生長板尚未閉合，如果過度跳躍，很容易骨折，建議運動前做好暖身、伸展。（圖／高雄中正脊椎骨科提供）

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