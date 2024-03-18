幫人「斷捨離」 中國新興職業「收納師」月入2萬人民幣

專業收納師，在設計一套合理科學的整理方案，最重要是協助客戶「扔」。（取材自山東商報）

中國近年也受日本 「斷捨離」風氣影響，出現收納師行業。有網友一次花費人民幣7200元，聘請三名收納師奮戰12小時，丟了七大袋衣物，讓家居「重生」。一名山東的收納師透露，當地收納師每小時工資在人民幣100至200元。若按每月平均接約20單計，月入可達人民幣2萬元（約2793美元）。

據「都市快報」報導，有女網友「陌上」過去10多年，衣物只買不丟，結果越積越多，家裡凌亂慘不忍睹。她聘請專業收納師協助，經過前期溝通，上門預採、列出方案三流程，在大掃除當天，派了三名收納師上門，12小時整理時間，收納費人民幣5000元，物料費2200元，包括衣桿、衣架280個以及大大小小的收納盒，丟了七大袋過時或重覆的衣物，將衣物掛起或入盒，取消疊放區等方法，令「陌上」的衣帽間變得新的一樣，井井有條又易找出需要的衣飾。

山東濟南整理收納師小凡透露，她是2017年在日本新聞報導中認識到這個職業，經過網上自學、報讀課程、並且到日本進修，成為兼職收納師。

隨著市場愈來愈多人認識收納這個行業，小凡最終辭去原本穩定的工作，改為創業成為一名專職收納師，「至今已整理收納時長超過3000小時，為近500個家庭做過整理收納，同時培訓學員超過300人。」

小凡指出，專業收納師在接到新客戶時，要先了解對方房屋空間結構、裝修風格、生活習慣等，設計一套合理科學的整理方案，最重要是協助客戶「扔」，幫對方分辨出什麼是無用之物，然後「斷捨離」。

收納師的收費，在2016年時薪約人民幣80元，一般每月接一至兩單。但在市場需求不斷上升後，現在時薪已升至100至200元。

小凡表示：「春節前或者換季的時候會比較多，最多的時候我們一個月能接到3、40單，少的時候也能有十幾單」。客戶由19歲到78歲都有。

為應付市場需求，現在的團隊共有七名員工，每人時薪約人民幣150元，「80至90平方米戶型的房子一般會配備2-3人，需要6-8個小時完成。如果是較為複雜的案例，比如戶型是別墅或者物品格外多，可能需要1-2天，配備3-4人進行。」

報導稱，如收納師每月接20單，每單工時平均7小時計，月入便可達人民幣2.1萬元。