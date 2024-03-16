沒有「容貌焦慮」28歲湖北女徒步西藏大變樣 網驚：滄桑如58歲

近日，一位推車徒步進入西藏的女子受到眾多網友的關注，只有28歲的她（右）在徒步旅行後，皮膚變得粗糙黝黑（左），讓網友驚嘆「像58歲大媽」。（影片截圖）

近日，一位推車徒步進藏的女孩受到廣泛關注。湖北28歲背包客夏夏帶著推車、一個手電筒，用一年兩個月走完318國道川藏線。影片畫面中，一男子在路邊休息，遠遠看到夏夏拖著簡單的行李徒步走過來，夏夏留的是短頭髮，面龐黝黑。男子好奇向夏夏發問「從哪裡來」「今年多大」，夏夏稱她來自湖北，今年28歲。影片發出後，不少網友驚嘆「28歲女子像58歲大媽」。但夏夏表示，她從未在乎過自己的外表變化，更沒有外表焦慮，健行期間靠著直播收益維持生計。

來源：Zi-China

九派新聞聯繫到夏夏時，她正紮營在雲南香格里拉，大概還有12天到達西藏，完成第二次布達拉宮之旅。「雖然途中經歷了不少挫折，但是我的人生更為廣闊了。」下一步，她打算徒步出國。

夏夏1996年出生於湖北，從小生活在農村的她熱愛大自然，一直想出去看看世界。2021年她因故失去工作後，第一次踏上318國道川藏線，開啟健行之旅。

當年11月，她帶著一個推車、四罐瓦斯、一個睡袋、一個煮鍋，從武漢 出發，途經湖南、重慶和四川等地，抵達西藏布達拉宮，用一年兩個月完成總路程5800餘公里。

「我當時是小白，在網路上看到大家自駕 遊都走318路線，我就選擇了這條路。一開始也很擔憂和害怕。」她在路上遇到不少困難，推車重達160斤，遇到陡峭的山路，只能徒手推上山頂。每次爬到山頂，她都會獎勵自己一頓火鍋。

她印象最深刻的一次經歷，是從康定到雅江，一天徒步50公里。「夜裡11點正在下雨，附近沒有服務區。我得下坡，又看不清周圍環境。順勢推的話，人和車都會不受控掉下去，我只能頂住車的前端，人為增大摩擦力，逆向下行」。

她記得，那條路異常陡峭，因為海拔高容易產生高山症，而且附近荒無人煙，她只能冒雨通宵步行。在清晨時分，看到村莊和人煙，她才卸下帳篷紮營，購買物資。

她用視頻記錄下自己的旅程，有次困在途中時攜帶的煤氣罐用完了，有網友看到她的視頻，從左貢給她帶了四罐。

最後她到達西藏，圓夢布達拉宮和可可西里。「當時可可西里的風把我的推車吹得四分五裂，我意識到人在自然面前很渺小，感到這趟旅途很值得，慶幸自己沒有放棄」。

完成第一次健行後，夏夏從110公斤瘦到90公斤，戒掉了碳酸飲料，也鍛鍊出一身肌肉。為了節省資金，她每月只住兩三天飯店，清洗衣物和睡袋。日常洗漱和蓄電在服務區完成，或求助當地居民，露天洗頭和刷牙是常態。

她在旅途中遇到很多人：同步一段路程後又各自前行的隊友、熱情地給她裝特產的村民、熱心幫忙的粉絲……她也經歷過別人的冷眼相待。

因為長時間風吹日曬，夏夏皮膚黝黑。為了清洗方便，她剪去長髮，留起寸頭。「有好幾次，我被攔在飯店門口，因為我長得黑，推個小破車，他們以為我沒錢，阻止我就餐。」不過這與她在路上遇到的困難相比，只是小事。

夏夏經常要推車上高原，多次險些出事故，好在她的掌控能力不錯並未受傷。冬天她則會面臨水結冰、煮不熟食物的困境，以及各種高山症。「為了充飢，我冬天喝過冰水，麵條煮不熟，我也直接生吃」。

有一次她在深山裡過夜，四周荒無人煙，「當時我看見前面有個黑影，後來發現是狼。它看著我，沒有要攻擊我的意思。我強迫自己冷靜，若無其事地從它身旁走過」。

談到網友調侃她「28歲秒變58歲」的話題，夏夏回應，徒步徹底治好了她的精神內耗，讓她完整地接受自己。

「我的初衷就是去感受世界，挑戰自己。人類和自然相比真的很渺小，我們的煩惱與大自然相比，不過是滄海一粟。我的曬傷是我努力的印記，是我的勳章，它們讓我更愛自己，我沒有外表焦慮」。