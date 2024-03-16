喝到斷片隔天胸口驚見「泰文刺青」網幫翻譯：和變性人共度春宵

外國男子在泰國喝醉後發現自己身上多了刺青。示意圖。(本報資料照片)

一名外國男子前往泰國 旅遊，他在某個夜晚喝酒喝到完全斷片，醒來的時候卻發現自己的胸前多了個「泰文刺青」，完全看不懂泰文的他選擇上網發文求助，沒想到網友的翻譯結果讓他崩潰不已，原來刺青上的泰文說的是「我跟變性人發生性行為」，整個經過宛若電影「醉後大丈夫」（The Hangover），引發討論。

The Thaiger報導，這名外國男子日前在Facebook群組「Love Thailand」上分享自己胸前刺青的照片，其中可以見到這個刺青由一排泰文組成，且四周仍有紅腫的跡象，代表刺青確實是剛完成不久，外國男子問道「請問有人可以翻譯一下嗎？我斷片醒來就發現胸口多了這個」。

這則貼文曝光後，網友們先是猜測這名男子可能是前一天晚上喝到太醉，才導致他完全不記得自己身體被刺上文字，「Love Thailand」群組裡的許多人都試圖藉由翻譯軟體來破解刺青的涵義，然而他們始終無法獲得正確的答案。

據悉，得到的翻譯結果包含「我模仿雌雄同體」、「我嘲笑變裝癖的人」和「我是一隻蜥蜴」等毫無邏輯的意思，直到有來自泰國的網友出手相救，並提供最為準確的翻譯結果，原來刺青的文字寫的是「我和變性人發生性行為」。

雖然外國男子得知正確答案後的反應不得而知，但部分網友覺得這個「意想不到的刺青」相當有趣，同時也有人表示「未經他人同意就在對方身上刺青，這對他來說可能是場噩夢」，據稱這篇貼文後續也因為遭到檢舉而下架。

喝掛隔天胸口驚見「泰文刺青」 網幫翻譯：和變性人共度春宵

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