我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

房子翻修後傳來喵喵聲 賓州女發現「愛貓被封印」急破牆救援

TVBS新聞網／編輯劉哲琪報導
網友的愛貓被承包商封進牆裡，示意圖。（本報資料照片／記者陳俊智攝影）
網友的愛貓被承包商封進牆裡，示意圖。（本報資料照片／記者陳俊智攝影）

賓州一名女子近日在家中聽到貓咪抓牆壁、不停喵喵叫的聲音，卻不見愛貓蹤影。她後來才發現，由於家中在進行翻修，承包商竟把她的貓意外封進牆裡，讓她當場氣炸。她10日將救貓影片分享在社群媒體上，吸引大批網友關注，觀看次數已超過310萬次。

綜合媒體報導，名為Jay的網友10日透過短影音平台TikTok分享影片，標題記載「不敢相信裝修團隊把我的貓咪封在牆裡」。據了解，Jay的廚房正在翻修，當她在確認翻修後的狀況時，聽到愛貓不斷喵喵叫，還不停抓牆壁，讓她意識到狀況不對。

Jay確認後，發現貓咪被封在牆壁中。由於聯絡不上裝修團隊，她只能打給911求救。對方告訴她「在牆壁上踹出一個洞」，但牆壁太過堅硬，她最後只能嘗試用刀子把牆壁挖開。

@myworld.wejustliveinit I really can not believe the maintenance team patched my cat into the freaking wall!! Soon as i walked into my apartment i heard him meowing & scratching at the wall 🥺 I feel sooo bad he was probably so scared #fyp #fypシ #catsoftiktok #cat #kitten #ihateithere #catlover ♬ original sound - J.A.Y. 💟

在90分鐘的影片中，可以聽到受困的貓咪不停可憐地喵喵叫。下一瞬間，貓咪好不容易從縫隙中伸出爪子，JAY設法將牆壁上的洞挖得更大。經過約1分鐘後，縫隙終於大到能讓小貓逃出來。儘管小貓似乎沒有大礙，Jay依然怒轟「太扯了」。許多網友也憤怒留言「承包商一定是故意的」、「妳應該提告」、「我以前也遇過一樣的事，承包商當時叫我『再買隻新的貓』」

房子翻修後傳來喵喵聲　女發現「愛貓被封印」急破牆救援

TVBS新聞網

社群媒體 賓州 TikTok

上一則

時尚你懂嗎？巴黎世家推「透明膠帶手環」售價破3000元

熱門新聞

5大生肖晚年健康又和樂。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

晚年幸福安逸「5大生肖」 生活富足身體好、也不連累兒女

2024-03-15 23:06
蘋果公司警告，不要在床邊甚至床上為手機充電；示意圖。(取材自Unsplash/Anna Maiwald)

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

2024-03-09 02:50
3大生肖女在40歲之後更有魅力，能聚財納福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ELEVATE）

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

2024-03-09 03:05
三個星座即使面臨困境，「一手爛牌」也能克服困難。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」

2024-03-15 02:07
搜狐網指出，有3個星座特別獨立，即使遇到困難，也不會輕易打擾別人，無論困難多大，總是會選擇獨自面對。(取材自canva)

「3大星座」從不麻煩人 遇到再大困難也獨自面對

2024-03-09 19:20
有些人天生就有富貴命，自帶財富，能在工作上擁有成就，過上富足的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

天生發財命「三生肖」 屬馬有謀略、這生肖投資眼光佳

2024-03-12 20:22

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面