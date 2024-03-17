房子翻修後傳來喵喵聲 賓州女發現「愛貓被封印」急破牆救援

網友的愛貓被承包商封進牆裡，示意圖。（本報資料照片／記者陳俊智攝影）

賓州 一名女子近日在家中聽到貓咪抓牆壁、不停喵喵叫的聲音，卻不見愛貓蹤影。她後來才發現，由於家中在進行翻修，承包商竟把她的貓意外封進牆裡，讓她當場氣炸。她10日將救貓影片分享在社群媒體 上，吸引大批網友關注，觀看次數已超過310萬次。

綜合媒體報導，名為Jay的網友10日透過短影音平台TikTok 分享影片，標題記載「不敢相信裝修團隊把我的貓咪封在牆裡」。據了解，Jay的廚房正在翻修，當她在確認翻修後的狀況時，聽到愛貓不斷喵喵叫，還不停抓牆壁，讓她意識到狀況不對。

Jay確認後，發現貓咪被封在牆壁中。由於聯絡不上裝修團隊，她只能打給911求救。對方告訴她「在牆壁上踹出一個洞」，但牆壁太過堅硬，她最後只能嘗試用刀子把牆壁挖開。

在90分鐘的影片中，可以聽到受困的貓咪不停可憐地喵喵叫。下一瞬間，貓咪好不容易從縫隙中伸出爪子，JAY設法將牆壁上的洞挖得更大。經過約1分鐘後，縫隙終於大到能讓小貓逃出來。儘管小貓似乎沒有大礙，Jay依然怒轟「太扯了」。許多網友也憤怒留言「承包商一定是故意的」、「妳應該提告」、「我以前也遇過一樣的事，承包商當時叫我『再買隻新的貓』」

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