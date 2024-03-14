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早上喝咖啡提神 專家說不要起床後馬上喝

編譯周靜芝 / 即時報導
專家建議，喝咖啡的最佳時間是起床後至少45分鐘。示意圖。（取材自pexels.com@Chevanon Photography）
專家建議，喝咖啡的最佳時間是起床後至少45分鐘。示意圖。（取材自pexels.com@Chevanon Photography）

許多人習慣一起床就沖一杯或一壺咖啡，但睡眠專家指出，這樣並不能讓你一整天都活力充沛。

福斯（Fox）新聞網報導，英國醫生黛博拉·李（Deborah Lee）在一份聲明中指出，早晨第一件事就是喝咖啡，或許不是最好的選擇。

黛博拉·李說，早晨醒來時，體內的「壓力荷爾蒙」皮質醇（Cortisol）正處於最高峰，而皮質醇是一種能提高警覺與專注力、調節新陳代謝與免疫系統反應的荷爾蒙。

她說，皮質醇水平升高會影響免疫系統，如果起床時皮質醇已處於高峰，那麼一睜開眼睛就喝咖啡可能弊大於利，長期下來甚至會讓人對咖啡因免疫。

這位專家表示，皮質醇會隨著每個人的睡眠周期而變化，在起床後30至45分鐘內達到最高點，然後在一天中緩慢下降。她說，這也說明了為何早上總是活力滿滿，到晚上便倍覺疲累。

考慮此一節奏，黛博拉·李建議，喝咖啡的最佳時間是起床後至少45分鐘，此時皮質醇開始下降。最佳時間通常是早晨的中後段，此時皮質醇已降低許多，人也會開始感到精神不濟；當然，也不能在下午太晚時攝取咖啡因，會影響睡眠。

例如早上7點左右起床的人，最好等到上午10點或中午才喝第一杯咖啡，這時身體與大腦都需要它，咖啡因也能發揮最大效用。

但是猶他州睡眠專家、行為科學家崔克塞爾（Wendy Troxel）對此有不同看法。她在接受訪問時表示，延後喝咖啡，實際上可能不會有任何影響。她說，沒有科學證據顯示，早上一起床就喝咖啡、或是晚幾個小時喝，會對警覺性產生不同的影響。

崔克塞爾建議喝咖啡的人應嘗試最適合自己的方法，對某些人來說，起床後喝一杯水補充水分，然後再喝咖啡效果卓著；但對另一些人來說，起床後先喝杯咖啡，卻美妙到讓人捨不得放棄。

咖啡 猶他州

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