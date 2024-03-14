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69歲成龍「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

娛樂新聞組／即時報導
成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)
成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)

演藝圈知名「武打巨星」成龍，即將邁入70歲，但他近年仍維持一年至少一部電影的產量，而且許多動作戲都是親自上陣，說是寶刀未老。但近日，他在四川出席活動，被拍到滿頭白髮、整臉皺紋，「快速老化」的模樣震驚不少網友。

成龍去年主演的動作喜劇片「龍馬精神」，講述龍虎武師的辛酸史，成龍本色出演一位老去的龍虎武師，可說是自己演藝生涯的縮影。他在片中老當益壯，堅持所有動作戲都親自上陣，包括從10層樓高的摩天輪一躍而下，敬業精神讓人感動。

網上近日瘋傳一組成龍在四川出席活動的照片，只見他穿著黑色中山裝，滿臉笑容，精神奕奕，但他的頭髮和鬍子全白了，髮量也變得稀疏，尤其是臉上的皺紋清晰可見，連走路也是弓腰駝背，老態龍鐘，明顯蒼老不少。

不少網友表示，看了忍不住落淚，感嘆「看到龍叔老了，才發現自己也不再年輕了」、「畢竟要70歲了」、「歲月不饒人」、「突然覺得我的童年真的已經結束了」。

其實，成龍今年還參加了河南春晚，當時在舞台上的他，依舊是鏗鏘有力、氣勢磅礴，完全不顯老態。

據悉，成龍從小學習京劇與功夫，出道50多年以來拍過無數經典電影，甚至紅到好萊塢，主演「尖峰時刻」、「功夫夢」等電影，2016年更獲得奧斯卡終身成就獎，成為該獎得獎歷史中第一位獲獎的華人

成龍的好搭檔、另一位武打巨星洪金寶近年健康狀況也備受關注，他自2017年膝蓋開刀後，便以輪椅代步，幾乎不再出現在螢光幕前。

成龍的頭髮和鬍子全白了，髮量變得稀疏，臉上的皺紋也清晰可見。(取材自微博)
成龍的頭髮和鬍子全白了，髮量變得稀疏，臉上的皺紋也清晰可見。(取材自微博)

河南 奧斯卡 華人

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