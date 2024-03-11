不到3元的Trader Joe's迷你托特包 eBay轉賣喊價近500元

Trader Joe’s的小型帆布袋，轉售價狂飆到一套四個喊價499.99美元。(取材自Trader Joe’s官網)

常年穩坐美國滿意度最高的連鎖超市喬氏超市（Trader Joe’s）的小型帆布袋原本以大約一條口香糖的定價2.99美元出售，但在網路上暴紅後，身價扶搖直上。

這款有藍、紅、綠、黃四色的帆布袋掀起網路風暴，根據美國有線電視網（CNN）報導，它們在社群媒體TikTok 上的瀏覽量超過1,100萬次。由於復活節將至，有不少準備過節的人打算拿來當成裝彩蛋的小提籃。喬氏超市的部分門市限制一次的購買量，但因為顧客搶購，這些提袋上架一兩周就賣光了。

有人拿到eBay和臉書Marketplace上轉售，截至周日下午，價格由5美元到將近500美元不等。

一位eBay賣家說這些應該是限量生產，他標價145美元或最佳報價轉售，他的頁面顯示目前已賣出八個， 存貨僅剩一個。另一位賣家以499.99美元或最佳報價一次銷售整套四個帆布包，目前已賣出一套。eBay允許以低於起拍價的價格競拍，因此最終售價為何並不清楚。

此景讓人想起目標百貨 （Target）去年12月推出情人節限量版Stanley隨行杯系列，趨之若䳱的顧客在店內瘋搶商品，TikTok還有影片記錄當時的混亂景況。