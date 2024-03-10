奧斯卡紅毯／楊紫瓊來了「歌舞青春」凡妮莎哈金斯挺孕肚

楊紫瓊是奧斯卡頒獎嘉賓。（美聯社）

第96屆奧斯卡頒獎典禮的星光大道上，紅毯大道上星光閃閃。包括楊紫瓊、艾瑪史東（Emma Stone）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、雷恩葛斯林（Ryan Gosling）陸續到場。

除了眾家入圍 、頒獎的嘉賓造型引人矚目，連紅毯主持人也有驚喜的大消息要公布：迪士尼 「歌舞青春」(High School Musical)系列女主角凡妮莎哈金斯(Vanessa Hudgens)，去年底才和職棒球員柯爾塔克（Cole Tucker）舉行婚禮，稍早就在紅毯上秀出自己的孕肚，宣告即將為人母，也讓從她還是少女時期就看她一路到現在的粉絲們都感嘆時光流逝。

35歲的凡妮莎因為演出「歌舞青春」而成名，也和片中的男主角柴克艾福隆（Zac Efron）戲外亦成一對，不過這對金童玉女 的感情幾年後就畫下句點。之後她和奧斯汀巴特勒(Austin Butler)交往了快10年，但在奧斯汀還在拍攝「貓王艾維斯」(Elvis)時就分手。

接著她才遇見真命天子柯爾，柯爾和她交往的時間雖然沒有兩位「歌舞青春」舊愛久，卻跟她修成正果，現在也將迎接兩人愛的結晶到來。

「沙丘2」女星安雅泰勒喬伊。（歐新社）

艾瑪史東入圍影后。（路透）

凡妮莎哈金斯在主持奧斯卡星光大道時公布懷孕的喜訊。（路透）

「奧本海默」男星席尼墨菲。（路透）

關繼威與史蒂芬史匹柏。（美聯社）