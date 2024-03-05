我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

放狗咬人、毆打生殖器…UN報告曝獄卒虐待巴勒斯坦囚犯

Instagram推5大全新訊息功能 已讀不回不怕被發現

記者黃筱晴／即時報導
15分鐘內長按想修改的內容，即可編輯訊息。(圖／Meta提供)
15分鐘內長按想修改的內容，即可編輯訊息。(圖／Meta提供)

Meta於5日突如其來的大當機嚇壞一堆使用者與社群經營者，幸好在短時間內就迅速恢復正常。恰好近期Meta宣布Instagram訊息功能多項更新，用戶們重新登入之後可以趕快來試用看看新功能。

Instagram訊息功能新增了包括：訊息發出後15分鐘內可重新編輯內容，且能在收件匣中置頂3組對話，減少傳錯頻收不回的狀況、訊息已讀功能可自由關閉或開啟，依個人喜好自由設定，已讀不回不再有心理壓力；此外也加入更多聊天室主題可選擇，還可儲存最愛貼圖讓傳訊更快更方便，讓大家在交流互動時更多元自在地表達自己。

聊天最怕訊息丟錯頻，現在只要在訊息發出後15分鐘內，長按想修改的內容，無論是打錯字還是想換句話說，都能輕鬆修改。如果想要置頂對話聊天室，只要將聊天室左滑或長按，再點擊「置頂」，即可讓該聊天室移到收件匣最上方，最多可設定3組，也能隨時取消置頂，且不限於一對一或群組聊天室。另一個避免丟錯頻的方式，還有將常使用的聊天室換上喜歡的主題來辨別，最近新增的新主題包含「沙丘：第二部」、「降世神通：最後的氣宗」、「愛情」、「棒棒糖」等，隨時展現個人特色。

總是最愛特定幾個貼圖？在訊息中長按想要保存的貼圖，就能在貼圖列最上方看到它，讓傳訊息更快更有效率。如果不想讓對方看到自己是否已讀訊息，可以在特定或所有聊天室中，隨時打開或關閉已讀標記。

不想讓對方看到自己是否已讀訊息，關閉這功能就可以勇敢已讀不回。(圖／Meta提供...
不想讓對方看到自己是否已讀訊息，關閉這功能就可以勇敢已讀不回。(圖／Meta提供)
新增更多花俏的聊天室主題。(圖／Meta提供)
新增更多花俏的聊天室主題。(圖／Meta提供)
現在最多可置頂3組聊天室。(圖／Meta提供)
現在最多可置頂3組聊天室。(圖／Meta提供)
在訊息中長按想要保存的貼圖，就能在貼圖列最上方看到它。(圖／Meta提供)
在訊息中長按想要保存的貼圖，就能在貼圖列最上方看到它。(圖／Meta提供)

上一則

蘋果iOS 17.4更新 iPhone 15可查電池循環次數

延伸閱讀

張國榮初戀女友遭自閉兒弄傷 苦喊：不知能熬多久

張國榮初戀女友遭自閉兒弄傷 苦喊：不知能熬多久
FB、IG深夜大當機 馬斯克趁機發文暗酸 假查克柏格留言反擊讓網笑翻

FB、IG深夜大當機 馬斯克趁機發文暗酸 假查克柏格留言反擊讓網笑翻
超強催票機 泰勒絲在Instagram喊話 要粉絲在超級星期二投票

超強催票機 泰勒絲在Instagram喊話 要粉絲在超級星期二投票
「沙丘」甜茶想結婚了？凱莉詹納媽媽受訪引熱議

「沙丘」甜茶想結婚了？凱莉詹納媽媽受訪引熱議

熱門新聞

搜狐網列出有三大星座，用冷酷把自己包裝起來。示意圖。(圖／123RF)

最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難

2024-03-02 19:05
發橫財示意圖。（取材自Unsplash＠Avinash Kumar）

3月發大財生肖？羊財源廣進、鼠快買樂透、這生肖飛來橫財

2024-02-27 01:40
四大生肖3月開始財運將會如日中天、不缺錢花。示意圖。（路透）

四生肖3月起財運如虹：屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

2024-02-28 01:58
圖／canva

天生鬼才 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨

2024-03-01 23:01
根據萊坊（Knight Frank）2024年財富報告，大約未來十年會發生巨大的財富轉移潮，使得千禧世代成為「史上最富裕的一代」。（路透）

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

2024-03-01 03:10
一名網友透露，他用500元台幣購入這個明代出自「景德鎮」的瓷碗。（取材自臉書）

他砸16美元買下明代瓷碗 底部寫「大明成化年製的喔」

2024-03-04 04:10

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普11州勝選、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普11州勝選、海理搶下佛蒙特州
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大