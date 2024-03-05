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「玉女偶像」超敢玩 脱褲子反被掀裙子 醜內褲大曝光

記者蘇詠智／即時報導
布萊恩奧斯汀葛林（左）近日上了香儂道荷蒂的podcast節目，再談拍攝「飛越比佛利」的過往。（路透資料照片）
布萊恩奧斯汀葛林（左）近日上了香儂道荷蒂的podcast節目，再談拍攝「飛越比佛利」的過往。（路透資料照片）

藝人的銀幕形象可能跟本人相差十萬八千里，看起來像純情玉女，私下也許非常敢玩，而且也不一定脾氣多好。昔日曾經風靡美國、還紅到亞洲的經典偶像劇「飛越比佛利」（Beverly Hills, 90210），兩位當家女主角香儂道荷蒂（Shannen Doherty）、珍妮葛斯(Jennie Garth)一度嚴重不和，甚至香儂的角色在第4季末就被編劇安排到法國遊學，變相將她踢出劇組，一直到大結局的時候都沒有回來，她曾在自己的podcast節目上坦言那時她的婚姻出狀況，導致在拍攝時一直給劇組惹麻煩，沒有避諱自己的問題。

然而香儂如何解釋跟珍妮之間的衝突？她近日找了「飛越比佛利」男主角之一布萊恩奧斯汀葛林(Brian Austin Green)來上節目，透露了扮演富家千金凱莉的珍妮，在片場會故意去脫工作人員的褲子，還笑稱那一天是「脫褲日」，有的人可以幽默接受，有的人就覺得很煩、很討厭。

香儂看了也有樣學樣，不過反過來，發起了「掀裙日」、跑去掀女生的裙子，結果珍妮偏偏穿了像男生的四角內褲，香儂不覺得有什麼大不了，珍妮卻因為自覺醜內褲曝光而氣炸了，當場與香儂起衝突，香儂也不甘示弱，兩個女生鬥到旁人都覺得要出來制止。

布萊恩回想到這一段，認為那件事對所有人來說都是最重要的一刻，而戲裡大家都是超級好友、戲外居然這麼不和，也成為報章媒體討論的熱門話題。香儂承認當時卡斯群的氣氛很微妙，男生之間都稱兄道弟、可以互相恭喜打氣，女生之間卻明爭暗鬥，稍一不慎，就會從私下的緊張關係變成公然的不和。

不過多年之後，香儂與珍妮還是化解歧異，一起客串「新飛越比佛利」，香儂飾演的阿蘭終於從歐洲回到美國，再過幾年兩人還又再度合演了諧諷「飛越比佛利」的迷你影集，此時再看過去的不愉快，恐怕也已經有不一樣的氣度。

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