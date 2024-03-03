麥莉家人超亂關係 驚爆媽和妹交往同1男 天后還當伴娘

麥莉（左起）、蒂許、諾雅母女同台的場面，現在很難再看到。（路透資料照片）

對大多數女生而言，「姊妹淘的前男友」就已經是最好別招惹的對象，更甭說是交往，如果好姊妹心裡有疙瘩，往後再相見難免尷尬，有時搞不好連朋友都沒辦法再做下去。但在演藝圈，竟然傳出「媽媽主動追求女兒前男友」的勁爆八卦，而且在兩人的婚禮上還加強保全，刻意把女兒排拒在外！

麥莉家中爆出新的驚人八卦。（路透資料照片）

今年才在葛萊美 獎風光獲得最佳流行歌手等獎的麥莉（Miley Cyrus），演藝事業又到新的高峰，但她和父親比利 雷（Billy Ray Cyrus）自從前年開始關係就陷入僵局，原因是比利雷和她的母親蒂許（Tish Cyrus）離婚，她認為父親有些行為令他難以苟同，兩人互相在社群網站 上取消關注對方，彼此也再不講話，連在葛萊美獎致詞時她都絕口不提父親。

蒂許毫不在意追求女兒的前男友，還防堵女兒來婚禮鬧場。（路透資料照片）

殊不知，老媽蒂許的驚人行為完全不在老爸之下，因為蒂許竟然跟小女兒諾雅（Noah Cyrus）的舊愛結婚，雖然不是直接介入他們之間橫刀奪愛，可是在女兒跟男友分手後，自己努力吸引對方然後交往、結婚，卻也讓人感到很不舒服，蒂許甚至不告知諾雅、沒邀她去婚禮，更要保全注意不讓諾雅靠近，於是諾雅和哥哥布萊森都在婚禮上缺席，倒是麥莉還當了媽媽再婚時的首席女儐相，可是歐美媒體報導，她似乎不知道自己的繼父曾經是小妹的男友。

諾雅對於媽媽跟自己的舊愛交往、結婚，很不以為然。（路透資料照片）

這位遊走在母女之間、大吃「親子丼」的男性，觀眾也不陌生，就是曾經紅極一時的超級夯劇「越獄風雲」（Prison Break）男主角之一多明尼克普賽爾（Dominic Purcell），他在劇中飾演被陷害入獄的哥哥，因此讓高智商的弟弟為了救他而混進監獄裡展開越獄行動。雖然多明尼克普賽爾在「越獄風雲」之外，讓人印象深刻的演出不算太多，卻贏得了蒂許的心，不管他曾經是女兒的男友，都要把他追到手。而諾雅則據稱此後就跟媽媽非常疏離，對蒂許很不以為然，但又有誰能夠怪她？