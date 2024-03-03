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紐約人氣貓頭鷹驟逝 粉絲中央公園集會紀念

中央社／紐約3日綜合外電報導
在被不明人士「放生」享受自由一年後，紐約市的「名鳥」弗拉科疑因撞上高樓的玻璃帷幕牆喪生。圖為弗拉科去年4月28日在一輛校車上歇息。(美聯社)
在被不明人士「放生」享受自由一年後，紐約市的「名鳥」弗拉科疑因撞上高樓的玻璃帷幕牆喪生。圖為弗拉科去年4月28日在一輛校車上歇息。(美聯社)

紐約巿人氣貓頭鷹弗拉科（Flaco）日前離世，難過的追隨者今天舉行紀念活動向牠道別。從動物園「投奔自由」後，這隻歐亞鵰鴞飛過曼哈頓的英姿曾為許多人帶來啟發和樂趣。

美聯社報導，主辦單位表示，紀念活動今天下午在中央公園（Central Park）內弗拉科最喜愛的那棵橡樹附近展開。

影片來源：YouTube

牠2月23日撞上上西城（Upper West Side）一棟建築物而不幸離世。動物學家檢查後表示，弗拉科遭到創傷性撞擊損傷，不過計劃進行更多檢測，以斷定牠是否於生前就已經生病。

觀察鳥類人士記錄牠的日常活動，大批追隨者上傳這隻翼展近6英尺（約1.8公尺）雄偉貓頭鷹在樹梢、籬笆、防火梯、水塔上蹓躂，以及牠發出響亮叫聲時的照片和影片。這一切現在隨著弗拉科驟逝而令人心碎地劃下句點。

有人於一年多前蓄意剪開鳥籠鐵絲網，讓弗拉科從居住13年的中央公園動物園（Central Park Zoo）逃脫。動物園方和粉絲起先都擔心離開人類圈養的牠是否得以存活，但是弗拉科很快就證明自己有能力抓老鼠和其他獵物，適應良好。園方後來於是放棄誘捕牠回籠。

弗拉科離世的消息傳出後，哀悼貼文從四面八方湧現。粉絲們在社群媒體張貼牠的照片和影片，也有人致力在中央公園裡留下弗拉科的雕像。

警方仍然在試圖逮捕讓牠從籠中逃脫的人。

動物園 中央公園 檢測

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