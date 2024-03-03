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驚蟄將至 4生肖防小人避災 靠1招化解又招財

記者賴香珊／南投報導
節氣「驚蟄」示意圖。（記者賴香珊／攝影）
節氣「驚蟄」示意圖。（記者賴香珊／攝影）

3月5日迎來節氣「驚蟄」，是「青龍年」的第3個節氣，民俗專家廖大乙說，驚蟄前是靈動力轉換最強時刻，其中兔、雞、鼠、馬4生肖今年走大運，但進財前恐先有災，應加強正能量，建議驚蟄前去拜虎爺，可以防小人去霉氣，進而招財。

廖大乙指出，繼節氣「立春」、「雨水」之後，接著一年之中的第3個節氣「驚蟄」，顧名思義，「驚」動了原本還在冬眠「蟄」伏的昆蟲，代表萬物復甦，因此驚蟄前是靈動力轉換之際，也是招財轉運的關鍵節氣，還有個重點就是打小人去霉氣。

其中，兔、雞、鼠、馬4生肖去年在癸卯兔年犯太歲，運勢黯淡，但隨甲辰龍年到來，由黑翻紅，今年走大運，一掃黑兔年陰霾，但要注意進財之前，恐有災厄先到，因此建議要加強正能量，除了多行善布施，更要把握驚蟄前來招財轉運。

廖大乙說，驚蟄前的一大重點就是「防（打）小人」，民眾可準備雞蛋和三層肉到住家附近或自身常去有供奉虎爺的宮廟，因為祂是「地上的王」不僅能打小人，還會咬錢，所以虔誠的祭拜虎爺公，請祂幫忙打小人去霉氣避災厄，進而招財。

不過，廖大乙也提醒，一切的小人通常於自己做人處事不夠圓融有關，所以想要防小人，除了靠宗教習俗庇佑加持，也別忘了平時多留意自身言行、懂得自省，且與人為善，能力之內可捐血、行善布施，心平氣順，運就會好，財自然就會來。

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