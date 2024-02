土耳其家暴猖獗 1天7女遭枕邊人殺害 有嫌犯不惜越獄殺妻

土耳其27日單日多達7名女性遭前、現任伴侶殺害,凸顯土耳其自2021年退出禁家暴的《伊斯坦堡公約》後,殺女事件節節攀升。(路透)

英國衛報報導,土耳其 27日單日多達7名女性遭前、現任伴侶殺害,凸顯土耳其自2021年退出禁家暴 的《伊斯坦堡公約》(Istanbul Convention)後,殺女事件節節攀升。

土耳其電視台Habertürk指出,光是27日當天包含伊斯坦堡在內共6處大城市,有多達7名女性遭現任或前任伴侶痛下殺手,其年齡介於32歲至49歲,有的被槍殺,有的被捅死。

至少3名加害人最後選擇自戕,有2人遭逮捕,1人在被拘捕的過程中受傷後不治身亡;至於第7名加害人更越獄殺妻,目前在逃中。

2023年,土耳其婦女權益平台「我們將阻止殺女」( We Will Stop Femicide)指出,國內315起殺女事件中,65%是在自家受害;另有248起被當局稱為「自殺」的「可疑死亡」案件。

《伊斯坦堡公約》正式名稱為「歐洲理事會女性暴力與家庭暴力防治公約」(Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence),2011年在伊斯坦堡通過,要求簽署國政府立法防治針對女性的暴力,包括家庭暴力,並且嚴加調查與懲罰對婦女施暴的加害者。

不過土耳其在2021年退出《伊斯坦堡公約》,當時引發大批民眾抗議,要求政府收回成命。

「我們將阻止殺女」談到,「土耳其15年來,殺女事件唯一減少的一年是2011年通過《伊斯坦堡公約》那年」。