抖音網紅「粥餅倫」不認明星臉 但坦言孩子指著周杰倫叫爸
中國河北保定的一名雞蛋灌餅攤主，因撞臉歌手周杰倫走紅。近日這名被網友暱稱為「粥餅倫」的網紅攤主接受中國媒體採訪時說：「我感覺我和周杰倫長得不像，我還納悶為啥大家都說我像。孩子小的時候也曾指著周杰倫照片喊爸爸，我也被逗樂了。」
紅星新聞報導，粥餅倫本名白獻英，抖音平台上擁有158.6萬粉絲，全網粉絲已達300萬。他在主頁上寫著：「營業時間早上8點半到下午5點，餅賣完了提前收攤。」
雖然粉絲達到300萬，但白獻英的生活卻並未因此發生太大變化，仍然維持著平日的規律，一般早上9點左右出攤，天氣暖和了，還會更早一點。他說，自己並不像別的主播那樣有才藝，只能是踏實幹活。
白獻英說，在社群平台火了之後，來他攤位買餅的人更多了，一般都是外地的或者支持他的客戶朋友們。一天時間裏，他大概可以賣個三、四百份灌餅，收入相比以前增加了。「我就是想藉這個機會，多幹點活兒，說不準以後人就變少了，想幹活都沒機會了。」白獻英說。
談到未來，白獻英稱自己的目標就是想提高更多收入，盡最大努力提升家人的生活條件。
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