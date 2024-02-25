日本動漫「鬼滅之刃」衝上北美票房第2 只輸「雷鬼之父」

「鬼滅之刃 」北美周末票房第二名。（圖／木棉花提供）

傳記音樂劇情片「雷鬼之父：音樂無國界」（Bob Marley：One Love）在最新一輪北美周末票房排名中蟬聯榜首。

據票房統計網站BoxOfficeMojo2月25日的電影市場數據，36部影片北美周末票房（2月23日至25日）報收約5881萬美元，與前一周末相比有較大幅度下降。

「雷鬼之父：音樂無國界」第二個上映周末在放映影院略有增加的情況下，票房環比下跌52.9%，以約1350萬美元保住最新一期北美周末票房排行榜冠軍席位。該片北美累計票房現約7119萬美元，總票房約1.21億美元。

「雷鬼之父：音樂無國界」呈現巴布馬利的生平故事，蟬聯票房冠軍。(取材自IMDb)

改編自日本 漫畫作品的動畫片「鬼滅之刃」（Demon Slayer）23日上映，以約1158萬美元首映周末票房躋身榜單次席，總票房現約2827萬美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.9、爛番茄新鮮度78%（9評），CinemaScore打分為B＋。

源自真實故事的劇情片「普通天使 」（暫譯，Ordinary Angels）同日亮相，以約650萬美元首映周末票房摘得榜單季軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.0、MTC評分58、爛番茄新鮮度80%（59評），CinemaScore打分為A+。

在新片衝擊下，「蜘蛛夫人」（Madame Web）第二個上映周末票房環比下跌60.9%，以約600萬美元從上期榜單亞軍降至本輪排名第4位。這部科幻冒險動作片口碑持續低迷，爛番茄新鮮度已降至12%（217評）。該片北美累計票房現約3545萬美元，總票房約7745萬美元。

23日上映的另一部新片「駕車出走的女人」（Drive-Away Dolls），以約240萬美元首映周末票房居本期榜單第8位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.1、MTC評分58、爛番茄新鮮度66%（145評），CinemaScore打分為C。

此外，動畫片「飛鴨向前衝」（Migration）、驚悚動作片「機密特務：阿蓋爾」（Argylle）、奇幻歌舞喜劇片「旺卡」（Wonka）和驚悚動作片「蜂刑者」（The Beekeeper）等留駐本期北美周末票房十強。