黃仁勳出席資訊科技（IT）公司Insight活動（右圖）罕見沒穿「黑色皮衣」。（美聯社、截圖自X/@DylanOnChips）

隨著人工智慧（AI ）題材火熱發燒，AI晶片 大廠輝達 （NVIDIA）市值狂飆，輝達執行長暨創辦人、「AI教父」黃仁勳 成為全球聲量最高老闆之一，招牌「黑色皮衣」頻掀起討論。近日他出席資訊科技（IT）公司Insight的銷售活動時，罕見改穿該公司贈送的「紫紅色皮衣」，Insight員工認為，這反映出兩間公司的緊密合作關係。

CRN報導，黃仁勳20日出席Insight於亞利桑那州（Arizona）北斯科茨代爾（North Scottsdale）舉辦的年度技術和銷售會議Amplify大會，與Insight執行長馬倫（Joyce Mullen）討論兩家公司在生成型AI領域的合作夥伴關係，罕見改穿Insight贈送的「紫紅色皮衣」，袖子繡有白色條紋。

Insight北美營運長梅根（Megan Amdahl）表示，黃仁勳一反常態改穿別件衣服，並抽空在Insight活動上發表談話，反映兩間公司的緊密關係。

Insight在CRN 2023年解決方案提供商500強名單中排名第16，在19個國家設有辦公室。輝達則已成為全球市值最高企業之一，上周短暫超越亞馬遜 （Amazon）和Alphabet，很大程度歸功於其在AI運算領域的主導地位。

除了黃仁勳外，英特爾（Intel）執行長格爾辛格（Pat Gelsinger）也與會，講述該公司在永續發展、產業政策和AI方面所做的努力。據悉，兩人都都談到幫助企業了解生成式AI使用案例的必要性。英特爾尋求多方面挑戰輝達，包括新興但快速成長的AI PC領域。

Decided to write about fashion today https://t.co/D1ABl2a8sw — Semiconductor News by Dylan Martin (@DylanOnChips) 2024年2月20日

馬倫表示，此次Amplify大會的主題主要集中在「生成式AI」，和Insight如何與該領域的其他解決方案供應者做出區別。他表示：「我們認為最大的機會是邊緣AI（Edge AI），它提供我們的競爭對手不具備的功能。」

黑色皮衣儼然已成為黃仁勳的正字標記，不管在美國或台灣，他在公共場合總會穿上。財經網站《TheStreet》先前指出，大企業執行長等成功人士，每天要做無數決定，不想再花時間決定要穿的衣物，乾脆做出相同打扮。包括蘋果（Apple）已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、香奈兒（Chanel）已故藝術總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）都有這種「富豪時尚。」

不是黑皮衣了！黃仁勳罕見改穿「紫紅色」 替這公司站台

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