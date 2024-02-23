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網紅假冒「奧本海默」劇組上台 「英國奧斯卡獎」站C位

世界新聞網／輯
「奧本海默」獲頒最佳電影，網紅Lizwani（右二）忽然上台。（影片截圖）
「奧本海默」獲頒最佳電影，網紅Lizwani（右二）忽然上台。（影片截圖）

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）日前結束，講述原子彈之父的傳記片「奧本海默」（J. Robert Oppenheimer）拿下最佳影片、最佳導演、最佳男主角等7項大獎，成為最大贏家。不過頒獎台上卻發生一件啼笑皆非的事情。

克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導電影「奧本海默獲頒最佳電影，監製愛瑪湯瑪斯（Emma Thomas）率領團隊包括導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）、男主角席尼墨菲（Cillian Murphy）等上台領獎，她也呼籲同片演員包括小羅勃道尼（Robert Downey Jr.）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt）一起上台分享榮譽，結果艾蜜莉布朗沒動身，反而一名自稱Lizwani的網紅尾隨眾星，當愛瑪致謝辭時，他更霸占鏡頭中間位置，顯得非常突兀。

直至頒獎完畢，這名網紅才被保安人員帶走。

英國影藝學院電影獎發言人接受Variety訪問時稱，這件事件令人難以接受，「我們將會嚴肅處理，不想為他（網紅）宣傳」。

這名網紅叫Lizwani，YouTube個人頻道只有8000名追隨者，TikTok粉絲不過5000人，不排除他是想蹭頒獎季的熱度。

奧本海默 影藝學院 YouTube

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