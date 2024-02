網紅假冒「奧本海默」劇組上台 「英國奧斯卡獎」站C位

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院 電影獎(BAFTA Awards)日前結束,講述原子彈之父的傳記片「奧本海默 」(J. Robert Oppenheimer)拿下最佳影片、最佳導演、最佳男主角等7項大獎,成為最大贏家。不過頒獎台上卻發生一件啼笑皆非的事情。

克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導電影「奧本海默獲頒最佳電影,監製愛瑪湯瑪斯(Emma Thomas)率領團隊包括導演克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)、男主角席尼墨菲(Cillian Murphy)等上台領獎,她也呼籲同片演員包括小羅勃道尼(Robert Downey Jr.)和艾蜜莉布朗(Emily Blunt)一起上台分享榮譽,結果艾蜜莉布朗沒動身,反而一名自稱Lizwani的網紅尾隨眾星,當愛瑪致謝辭時,他更霸占鏡頭中間位置,顯得非常突兀。

直至頒獎完畢,這名網紅才被保安人員帶走。

英國影藝學院電影獎發言人接受Variety訪問時稱,這件事件令人難以接受,「我們將會嚴肅處理,不想為他(網紅)宣傳」。

這名網紅叫Lizwani,YouTube 個人頻道只有8000名追隨者,TikTok粉絲不過5000人,不排除他是想蹭頒獎季的熱度。

An intruder invaded Oppenheimer's acceptance speech at the @BAFTA awards. YouTuber “prankster” Lizwani joined the cast and stood behind them in silence. He was apprehended by security when he left the stage. Bafta has said it is taking the stage invasion “very seriously”.… pic.twitter.com/KIBCEN9aYc